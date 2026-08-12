Say my name: Россиянин вписал себя в историю Луизианы, попавшись полиции с горой метамфетамина
Россиянина задержали в Луизиане с 358 кг метамфетамина
Обложка © Кадр из сериала «Во все тяжкие» (2008 — 2013 годы), режиссёры Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган и др., сценарий Винса Гиллигана, Питера Гулда, Джорджа Мастраса и др.
Гражданина России задержали в американском штате Луизиана после обнаружения в его грузовике 358,14 килограмма метамфетамина. Об этом сообщил офис шерифа Ливингстон-Пэриш.
Многотонную 18-колёсную фуру остановили на автомагистрали I-12 в районе города Денем-Спрингс. В проверке участвовало кинологическое подразделение местной полиции.
Во время досмотра прицепа сотрудники правоохранительных органов нашли свёртки с запрещённым веществом. Общий вес партии составил 789,56 фунта, или около 358 килограммов.
Изъятая партия. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Livingston Parish Sheriff's Office
В офисе шерифа назвали случившееся одним из крупнейших изъятий метамфетамина в истории прихода и всего штата Луизиана. Что именно стало причиной первоначальной остановки грузовика, власти не уточнили.
Ракова охарактеризовали как подлежащего выдворению гражданина России. Мужчину поместили под стражу и передали Службе иммиграционного и таможенного контроля США. Расследование продолжается.
Ранее Life.ru сообщал, что российская полиция ликвидировала межрегиональный наркосиндикат. Правоохранители задержали 27 подозреваемых и изъяли более 150 килограммов наркотиков, а также свыше 300 килограммов прекурсоров.
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