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Регион
28 июля, 21:48

Афериста с гражданством Израиля и Украины осудили на 4 года тюрьмы в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

В американском штате Миссисипи вынесен приговор гражданину Израиля и Украины, который организовал масштабную аферу с фальшивыми брокерскими конторами. 50-летний Ярослав Шилклопер признан виновным в мошенничестве и приговорён к четырём годам лишения свободы, сообщило Министерство юстиции США.

По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщниками выманивал деньги у доверчивых граждан США, обещая им баснословные доходы от инвестиций. В реальности же полученные средства не вкладывались, а разделялись и отмывались через банки в Грузии, Израиле, Украине и Чехии. Общая сумма ущерба превысила три миллиона долларов.

Помимо тюремного срока, суд обязал осуждённого выплатить 250 тысяч долларов штрафа и 1,43 миллиона долларов в качестве компенсации потерпевшим.

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Виталий Приходько
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