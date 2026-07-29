Афериста с гражданством Израиля и Украины осудили на 4 года тюрьмы в США

В американском штате Миссисипи вынесен приговор гражданину Израиля и Украины, который организовал масштабную аферу с фальшивыми брокерскими конторами. 50-летний Ярослав Шилклопер признан виновным в мошенничестве и приговорён к четырём годам лишения свободы, сообщило Министерство юстиции США.

По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщниками выманивал деньги у доверчивых граждан США, обещая им баснословные доходы от инвестиций. В реальности же полученные средства не вкладывались, а разделялись и отмывались через банки в Грузии, Израиле, Украине и Чехии. Общая сумма ущерба превысила три миллиона долларов.

Помимо тюремного срока, суд обязал осуждённого выплатить 250 тысяч долларов штрафа и 1,43 миллиона долларов в качестве компенсации потерпевшим.

Ранее в США арестовали 34-летнюю уроженку России Веронику Митину, её обвиняют в перехвате дорогостоящих посылок по заказу онлайн-мошенников. Девушке предъявили около десятка обвинений, в том числе по тяжким статьям. С августа 2025 года по апрель 2026 года уроженка Краснодара совершила три кражи у разных жителей. Жертвы заказывали дорогие товары: часы Cartier за 8 тысяч долларов, две золотые монеты за 9,5 тысячи и золотые слитки на 70 тысяч долларов. Общий ущерб превысил 90 тысяч долларов.