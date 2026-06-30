В США россиянку арестовали за кражу посылок с золотом и часами на $90 тысяч

В США арестовали 34-летнюю уроженку России Веронику Митину, её обвиняют в перехвате дорогостоящих посылок по заказу онлайн-мошенников. Девушке предъявили около десятка обвинений, в том числе по тяжким статьям, сообщает Департамент полиции Дорала, штат Флорида.

Россиянка из США арестована за кражу посылок с золотом и часами на $90 тысяч. Фото © MDCR

С августа 2025 года по апрель 2026 года уроженка Краснодара совершила три кражи у разных жителей. Жертвы заказывали дорогие товары: часы Cartier за 8 тысяч долларов, две золотые монеты за 9,5 тысячи и золотые слитки на 70 тысяч долларов. Общий ущерб превысил 90 тысяч долларов.

Власти установили, что Митина действовала в составе преступной группы, действовавшей через Telegram, где она получала задания перехватывать посылки у курьеров. Для этого она на внедорожнике Lexus подъезжала к курьерам в жилых районах и предъявляла фальшивое удостоверение личности на телефоне.

В итоге россиянка дала «полное признание» и рассказала о групповом чате. Ей предъявлено 12 обвинений, включая крупную кражу, организованную схему мошенничества, незаконное использование средств связи и торговлю краденым имуществом. Она остаётся под стражей с залогом в 47,5 тысячи долларов.

По похожему делу в мае был арестован 43-летний россиянин Владимир Кудяков — он признался в использовании поддельных документов для кражи ценных посылок в Telegram для «русских в Америке». Связь между Митиной и Кудяковым пока не установлена.

Ранее в Петербурге раскрыли крупную кражу золотых монет из банковского хранилища на 2 миллиарда рублей. По версии следствия, к этому причастны три сотрудницы — начальница отделения и менеджеры. Чтобы открыть сейф, нужны были два ключа и личный код. Без сговора проникнуть туда было невозможно. Один комплект ключей хранился у главы офиса, второй — у ответственного сотрудника. Дверь открывали только вдвоём, а сигнализацию снимали личным кодом.