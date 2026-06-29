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29 июня, 13:22

К хранилищу банка в Петербурге, откуда вынесли золото, имели доступ только двое

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Петербурге раскрыта резонансная кража золотых монет из хранилища крупного банка на сумму 2 миллиарда рублей. По версии следствия, к преступлению причастны три сотрудницы: начальница отделения и менеджеры.

Для доступа к сейфу требовались два ключа и личный код, поэтому проникнуть без сговора было невозможно. По словам руководителя одного из банков, один комплект хранится у главы офиса, второй — у ответственного работника. Дверь открывают только вдвоём, после чего сигнализацию снимают личным кодом. Монеты выносили в течение двух-трёх месяцев — камеры не помогли вовремя распознать хищение, передаёт kp.ru.

Украденное золото до сих пор не найдено. Часть монет начальница отделения сбыла через другие банки, основная партия, предположительно, ушла к чёрным дилерам. У одной из соучастниц обнаружили несколько миллионов, которые она закопала, испугавшись разоблачения.

Продавец техники из Петербурга сам у себя украл iPhone, чтобы погасить кредиты
Продавец техники из Петербурга сам у себя украл iPhone, чтобы погасить кредиты

Напомним, что в Санкт-Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты «Победоносец» разных номиналов на космическую сумму. Всего было похищено почти 8,9 тысячи монет, их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Участники преступления распорядились похищенным по своему усмотрению.

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Дарья Нарыкова
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