К хранилищу банка в Петербурге, откуда вынесли золото, имели доступ только двое

В Петербурге раскрыта резонансная кража золотых монет из хранилища крупного банка на сумму 2 миллиарда рублей. По версии следствия, к преступлению причастны три сотрудницы: начальница отделения и менеджеры.

Для доступа к сейфу требовались два ключа и личный код, поэтому проникнуть без сговора было невозможно. По словам руководителя одного из банков, один комплект хранится у главы офиса, второй — у ответственного работника. Дверь открывают только вдвоём, после чего сигнализацию снимают личным кодом. Монеты выносили в течение двух-трёх месяцев — камеры не помогли вовремя распознать хищение, передаёт kp.ru.

Украденное золото до сих пор не найдено. Часть монет начальница отделения сбыла через другие банки, основная партия, предположительно, ушла к чёрным дилерам. У одной из соучастниц обнаружили несколько миллионов, которые она закопала, испугавшись разоблачения.

Напомним, что в Санкт-Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты «Победоносец» разных номиналов на космическую сумму. Всего было похищено почти 8,9 тысячи монет, их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Участники преступления распорядились похищенным по своему усмотрению.