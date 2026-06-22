В Бангкоке арестовали россиянина за отмывание денег для мафии через бар

В Бангкоке полиция задержала гражданина России, которого подозревают в участии в схеме по отмыванию денег для международной преступной группы. В деле фигурируют десять человек разных национальностей, пишет Mash. представляющих сразу несколько стран, сообщает Mash.

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По версии следствия, муроженец Новосибирска Александр проживал в Таиланде с 2015 года. В Паттайе вместе с местной жительницей он владел баром Bella Chao, через который и могли проходить финансовые операции по легализации преступных доходов.

Задержание произошло 17 июня. В числе фигурантов дела — семеро граждан Таиланда, а также граждане США, Китая и России. В материалах упоминается ещё один россиянин по имени Дмитрий, которого подозревают в приёме денежных переводов на банковскую карту.

Помимо отмывания средств, задержанным вменяются кражи, участие в преступном сговоре и взломы данных. Общий ущерб оценивается примерно в 15 миллионов рублей (около 7 миллионов бат). Затраты на юридическую защиту одного из фигурантов могут достигать 7 миллионов рублей. Известно, что у задержанного россиянина в России остался ребёнок.

Ранее в Бангкоке был найден гражданин России, который пропал и около недели не выходил на связь. Мужчина не отвечал на звонки, а его телефон был выключен, из-за чего его местонахождение оставалось неизвестным. Россиянин жил и работал в Паттайе в кафе, а также периодически ездил в район Нонтхабури к бывшей девушке, несмотря на расставание. Его подруга страдала игровой зависимостью, регулярно занимала деньги и могла контактировать с сомнительными людьми.