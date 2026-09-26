Российского блогера Тарана схватила миграционная служба США после конфликта с клиентом

Российский блогер Евгений Катрузов, известный в Сети как Таран или Евгений Таранов, оказался под стражей Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) во Флориде. Об этом сообщает SHOT. Информация о нахождении россиянина в системе ICE также появилась в открытых источниках.

По предварительным данным, перед задержанием у блогера произошёл конфликт с клиентом его станции техобслуживания из-за оплаты работ. Посетитель обратился в полицию, после чего Катрузовым заинтересовались сотрудники миграционной службы.

Таран получил известность ещё в Тольятти благодаря роликам с конфликтными ситуациями с сотрудниками ДПС. В США он перебрался несколько лет назад, занялся грузоперевозками и развивал собственный транспортный бизнес. Американские реестры действительно указывают Евгения Катрузова как руководителя Take Truck Inc, а федеральная база перевозчиков насчитывает у компании 33 грузовика.

Сам блогер ранее рассказывал, что его иммиграционный процесс в США связан с получением убежища. Люди из его окружения после задержания организовали сбор на оплату адвокатов и заявили, что его иммиграционное дело на момент задержания ещё рассматривалось. Поэтому Катрузову потенциально может грозить депортационное разбирательство, однако решения о высылке в открытых источниках пока нет.

Параллельно к блогеру появились финансовые и личные претензии. На специально созданном сайте один из авторов утверждает, что в 2021 году передал Катрузову $20 тысяч на первоначальный взнос за два грузовика и не получил деньги обратно. Там же опубликованы обвинения в нежелательной рассылке интимных материалов и сексуальных домогательствах. Авторы размещают банковские документы и переписку, однако эти утверждения не подтверждены решениями суда или официальными обвинениями американских властей.

Ранее Life.ru рассказывал, что американская миграционная служба усилила проверки документов у россиян, находящихся в США. ICE стала чаще вызывать их для подтверждения законности пребывания в стране. В другом случае иммиграционный суд обязал россиянина Дениса Постового покинуть США после того, как его передали сотрудникам ICE.