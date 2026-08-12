Удар током одним нажатием: В США скандальную ICE «вооружат» перчатками против мигрантов

Американская Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) планирует оснастить сотрудников перчатками, способными наносить болезненный удар током. На закупку нескольких тысяч устройств будет потрачено до $20 млн, сообщает Associated Press.

Устройство называется G.L.O.V.E. — Generated Low Output Voltage Emitter. В обычном режиме оно работает как стандартная служебная перчатка, а электрический разряд включается отдельной кнопкой. Для воздействия устройство необходимо приложить непосредственно к коже человека.

В ICE рассчитывают использовать такие перчатки для подавления активного сопротивления задержанных. По данным издания, Министерство внутренней безопасности США готовит возможный контракт на поставку устройств к марту 2027 года.

Производитель Compliant Technologies позиционирует разработку как средство принуждения, не предназначенное для наказания. Компания также предупреждает, что её нельзя применять только из-за словесного неповиновения, а также против детей, беременных, пожилых и людей с инвалидностью.

Для работы с G.L.O.V.E. сотрудникам потребуется пройти специальное обучение и затем подтверждать квалификацию каждые два года. Подобные устройства уже используются отдельными американскими тюрьмами и полицейскими подразделениями.

Планы ICE вызвали критику правозащитников. В Американском союзе защиты гражданских свобод опасаются, что незаметное применение электрического разряда может осложнить контроль за действиями сотрудников и создать возможности для злоупотреблений.

Рнаее сообщалось, что США в первые шесть месяцев 2026 года выдворили 110 граждан Украины, имевших временную защиту от депортации. Это стало самым высоким показателем за последние пять лет. Ранее количество подобных случаев было значительно меньше. В 2022 году ICE зафиксировала 10 выдворений граждан Украины, в 2023 году — 41, а в 2024-м — 52.