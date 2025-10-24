Суд США обязал россиянина Постового покинуть страну в течение 45 дней

Иммиграционный суд в США вынес решение по делу Дениса Постового, который ранее был задержан иммиграционной и таможенной службой (ICE). Как рассказал РИА «Новости» его адвокат Уильям Коффилд, россиянин должен выехать из Штатов в течение 45 дней.

В случае невыполнения постановления последует принудительная депортация. Он добавил, что учитывая неизбежность высылки, подзащитный, вероятно, оформит добровольный выезд.

Напомним, Постовой был задержан в 2024 году. Его обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники в РФ. 10 сентября 2025 года он был отправлен под домашний арест. Однако его забрали из тюрьмы ещё до перевода сотрудники ICE.

Ранее было завершено расследование уголовного дела экс-заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. По данным правоохранительных органов, его обвиняют в хищении 200 млн рублей при банкротстве аквапарка. По версии следствия, махинации связаны с имуществом новосибирского аквапарка, которым управляло АСВ. Обвиняемый, арестованный в октябре 2024 года, сейчас знакомится с материалами дела, находясь под стражей.