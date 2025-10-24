Завершено расследование дела экс-замглавы АСВ Попелюха о хищении 200 млн рублей

Расследование уголовного дела экс-заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха завершено. По данным правоохранительных органов, полученным ТАСС, его обвиняют в хищении 200 млн рублей при банкротстве аквапарка.

По версии следствия, махинации связаны с имуществом новосибирского аквапарка, которым управляло АСВ. Обвиняемый, арестованный в октябре 2024 года, сейчас знакомится с материалами дела, находясь под стражей.

Попелюху также предъявлено обвинение в другом эпизоде мошенничества, где его соучастницей проходит экс-замгендиректopa АСВ Ольга Долголева. По версии следствия, обвиняемые присвоили денежные средства, полученные от использования имущества обанкротившейся компании «ВДТ строй». Несмотря на то, что АСВ выступало залоговым кредитором, а деньги должны были идти на погашение долгов, средства были незаконно распределены между участниками преступной группы.

Ранее столичный арбитражный суд восстановил право собственности компанией ООО «Сады Адыгеи» Елене Блиновской, оценённое более чем в 21 миллион рублей. Суд признал недействительными действия, которые сократили долю Натальи Блиновской в компании с 100% до половины через увеличение уставного капитала и включение в число участников Людмилы Цулаевой с аналогичной долей. Кроме того, суд аннулировал заявление Натальи Блиновской о выходе из состава участников, поданное 6 марта 2024 года.