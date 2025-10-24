Экс-замглавы АСВ Долголева признала вину по делу о хищении 4 млрд рублей

Заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Ольга Долголева полностью признала свою вину в хищении средств при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на материалы уголовного дела.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой. В судебном постановлении отмечается, что изначально Долголева отрицала свою причастность, однако в настоящее время изменила позицию и полностью признала виновность в инкриминируемых деяниях.

«Суд проигнорировал изменение обстоятельств и наличие указанных в статье 110 УПК РФ оснований для изменения меры пресечения, Долголева была арестована 29 апреля 2025 года и в тот период отрицала вину, в настоящее время полностью признала вину», — сказано в тексте постановления.

Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением ФСБ России в сентябре 2024 года по факту хищения денежных средств строительной компании «ВДТ Строй», отвечавшей за деятельность парков культуры и отдыха. После признания компании банкротом и открытия конкурсного производства права залогового кредитора на её имущество перешли к группе компаний АСВ.

Деньги, полученные от использования имущества, в частности от эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, должны были направить на погашение задолженности. По версии следствия, эти средства были похищены фигурантами дела. Сумма ущерба составляет около четырёх миллиардов рублей.

Также был арестован генеральный директор АСВ Андрей Мельников, который, в отличие от своей заместительницы, не согласился с предъявленными обвинениями. Его защита заявила о намерении обжаловать решение суда о заключении под стражу.