Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 23:47

Экс-замглавы АСВ Долголева признала вину по делу о хищении 4 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Ольга Долголева полностью признала свою вину в хищении средств при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на материалы уголовного дела.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой. В судебном постановлении отмечается, что изначально Долголева отрицала свою причастность, однако в настоящее время изменила позицию и полностью признала виновность в инкриминируемых деяниях.

«Суд проигнорировал изменение обстоятельств и наличие указанных в статье 110 УПК РФ оснований для изменения меры пресечения, Долголева была арестована 29 апреля 2025 года и в тот период отрицала вину, в настоящее время полностью признала вину», — сказано в тексте постановления.

Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением ФСБ России в сентябре 2024 года по факту хищения денежных средств строительной компании «ВДТ Строй», отвечавшей за деятельность парков культуры и отдыха. После признания компании банкротом и открытия конкурсного производства права залогового кредитора на её имущество перешли к группе компаний АСВ.

Деньги, полученные от использования имущества, в частности от эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, должны были направить на погашение задолженности. По версии следствия, эти средства были похищены фигурантами дела. Сумма ущерба составляет около четырёх миллиардов рублей.

Сотрудники мэрии Новосибирска задержаны за махинации с квартирами для сирот
Сотрудники мэрии Новосибирска задержаны за махинации с квартирами для сирот

Также был арестован генеральный директор АСВ Андрей Мельников, который, в отличие от своей заместительницы, не согласился с предъявленными обвинениями. Его защита заявила о намерении обжаловать решение суда о заключении под стражу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar