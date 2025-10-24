Блиновская восстановила право собственности на «Сады Адыгеи» за 21 млн рублей

Столичный арбитражный суд восстановил право собственности компанией ООО «Сады Адыгеи» Елене Блиновской, оценённое более чем в 21 миллион рублей. Решение принято после рассмотрения обращения финансового управляющего Блиновской, Марии Ознобихиной. Об этом пишет РИА «Новости».

Суд признал недействительными действия, которые сократили долю Натальи Блиновской в компании с 100% до половины через увеличение уставного капитала и включение в число участников Людмилы Цулаевой с аналогичной долей. Кроме того, суд аннулировал заявление Натальи Блиновской о выходе из состава участников, поданное 6 марта 2024 года.

А ранее суд в Москве наложил запрет на всю недвижимость Блиновской, а также её родственников. Суд полностью удовлетворил ходатайства, мотивируя это необходимостью предупреждения ущерба кредиторам и должнику. Рассмотрение самих заявлений о признании сделок недействительными назначено на ноябрь.

Ранее в Москве главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову предъявили обвинения в хищении около 4 миллиардов рублей. Напомним, глава АСВ был арестован в Москве по подозрению в коррупционных преступлениях и помещен в следственный изолятор «Лефортово». Основанием для задержания стали показания бывшего топ-менеджера АСВ Ольги Долголевой, также обвиняемой в многомиллиардных хищениях. По данным источников, задержание Мельникова произошло накануне, а 21 октября в офисе госкорпорации прошли следственные мероприятия. Защитники главы АСВ намерены оспорить судебное решение в ближайший период.