Более 60 иностранцев, включая россиян, задержали после миграционных облав в Грузии

В Грузии после миграционных рейдов задержали 64 иностранца, среди которых есть россияне. Об этом сообщает Newshub со ссылкой на МВД республики.

Проверки прошли в разных регионах. Правоохранители выявили приезжих, находившихся на территории страны без законных оснований. Помимо граждан РФ, под рейды попали выходцы из Турции, Азербайджана, Китая, Индии, Пакистана и других государств.

Всех доставили в центр временного содержания. В отношении них начались процедуры выдворения. В ведомстве сообщили, что после вступления в силу законодательных поправок миграционные службы проверили более 20 тысяч иностранных граждан.

Ранее Life.ru сообщал, что в июле из Грузии депортировали 102 иностранца, включая россиян. Всем высланным запретили возвращаться в республику. К тому моменту с начала 2026 года её обязали покинуть уже более 2,3 тысячи человек. Парламент также упростил процедуры принудительного выдворения и проведения обысков.