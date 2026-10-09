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Регион
Опубликовано 9 октября, 20:10

Более 60 иностранцев, включая россиян, задержали после миграционных облав в Грузии

В Грузии после миграционных рейдов задержали 64 иностранца, включая россиян

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Грузии после миграционных рейдов задержали 64 иностранца, среди которых есть россияне. Об этом сообщает Newshub со ссылкой на МВД республики.

Проверки прошли в разных регионах. Правоохранители выявили приезжих, находившихся на территории страны без законных оснований. Помимо граждан РФ, под рейды попали выходцы из Турции, Азербайджана, Китая, Индии, Пакистана и других государств.

Всех доставили в центр временного содержания. В отношении них начались процедуры выдворения. В ведомстве сообщили, что после вступления в силу законодательных поправок миграционные службы проверили более 20 тысяч иностранных граждан.

МВД: За полгода из России депортировали более 72 тысяч иностранцев
МВД: За полгода из России депортировали более 72 тысяч иностранцев

Ранее Life.ru сообщал, что в июле из Грузии депортировали 102 иностранца, включая россиян. Всем высланным запретили возвращаться в республику. К тому моменту с начала 2026 года её обязали покинуть уже более 2,3 тысячи человек. Парламент также упростил процедуры принудительного выдворения и проведения обысков.

Больше новостей о решениях зарубежных властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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