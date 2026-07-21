Грузия ускорила высылку мигрантов: Среди сотни депортированных оказались россияне

МВД Грузии депортировало 102 иностранцев, среди которых оказались граждане России. О проведённой операции сообщили в пресс-службе ведомства.

Страну также обязали покинуть выходцев из Азербайджана, Алжира, Египта, Индии, Китая, Казахстана, Турции, Узбекистана и ряда других государств. Всем высланным запретили возвращаться на территорию республики. Срок действия ограничений в сообщении не уточняется.

Грузинские власти в последнее время усилили борьбу с нелегальной миграцией. Парламент ужесточил законодательство, упростив процедуры принудительного выдворения и проведения обысков.

Местное МВД теперь почти ежемесячно отчитывается о десятках иностранцев, которых обязали покинуть страну из-за нарушений правил пребывания. С начала 2026 года из Грузии депортировали уже более 2,3 тысячи человек. Кампания против приезжих, находящихся в республике незаконно, продолжается.

Ранее Life.ru писал, что с ужесточением контроля столкнулись россияне и в популярных туристических странах. За 2025 год из Таиланда депортировали 120 граждан РФ, а с начала 2026-го — ещё около 20 человек; на Бали за первые месяцы года выслали более двух тысяч иностранцев.