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Опубликовано 3 октября, 13:12

«Авось» и «тоска»: Какие русские словечки итальянец так и не смог перевести

Итальянский переводчик назвал слова «авось» и «тоска» не имеющими аналогов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

«Тоска», «авось» и «сутки» — именно для этих русских слов итальянцу почти невозможно подобрать точный перевод. Об этом РИА «Новости» рассказал писатель и переводчик Франческо Кокорулло.

По словам Кокорулло, «тоску» удаётся передать лишь приблизительно — через сочетание меланхолии и ностальгии. По его словам, речь идёт о чувстве внутренней пустоты, вызванном нехваткой чего-то важного. Он охарактеризовал это переживание как довольно пессимистичное и подчеркнул, что оно часто встречается именно в русской литературе. При этом, добавил он, передать его с той же точностью на другом языке невозможно — просто потому, что прямого эквивалента не существует.

Ещё одна трудность, на которую указал переводчик, — пара «совесть» и «сознание». В итальянском оба значения покрывает единственное слово coscienza, которое произносится через «ш».

Любимым русским словом Кокорулло назвал «авось». Он объяснил, что это вера в благополучный исход, когда никаких оснований для неё нет. По его словам, человек словно рассчитывает вытащить туз из рукава, хотя сам не понимает, откуда тот возьмётся.

Отдельно итальянец выделил «сутки». В его родном языке нет специального обозначения для 24 часов — там обходятся словом giorno, то есть «день».

Переводчик уверен, что такие слова и есть одна из черт, которая делает русский язык непростым для итальянцев. «Для всего, что существует в вашем языке, всегда найдется какое-то особенное дополнительное словечко. В этом и есть сложность русского языка», — подытожил собеседник агентства.

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Вероника Бакумченко
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