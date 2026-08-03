«Сжимающее и давящее»: Филолог назвала самое труднопереводимое русское слово

Кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ Ирина Александрова рассказала о слове, которое считается одним из самых сложных для перевода на иностранные языки. Речь идёт о «тоске» — понятии, вобравшем в себя множество оттенков, недоступных для прямого лексического переноса.

«Слово «тоска» в русском языке приросло другими смыслами. Оно пришло из индоевропейского в значении «что-то сжимающее, давящее». Это не просто чувство глубокой печали. Здесь и душевная опустошённость, сожаление об утраченном, внутреннее томление», — пояснила филолог в беседе с «Абзацем».

Специалист напомнила, что известный писатель Владимир Набоков также называл «тоску» одним из самых непереводимых слов в мире. По её словам, уникальность этого термина в том, что он отражает не просто эмоцию, а целый спектр переживаний, присущих русской ментальности.

«Такие слова есть и в других языках, но у нас они обрастают такой палитрой смыслов, что становятся отражением, собственно, национальных особенностей характера», — добавила Александрова.

Таким образом, «тоска» остаётся своеобразным лингвистическим феноменом, который невозможно передать одной лексемой ни в английском, ни в немецком, ни в других европейских языках. Это подтверждает, что язык — не просто средство общения, но и зеркало коллективного сознания народа.

Ранее профессор сообщила, что прилагательное «нишевый» претендует на звание «слова года», поскольку оно обрело популярность и воспринимается как модный неологизм, хотя давно есть в словарях. Слово активно используется для описания продуктов и услуг для узкой аудитории. Филолог пояснила, что оно ощущается свежим, но не является новым.