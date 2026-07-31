Филолог назвала главного претендента на звание «слово года»

Профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Наталия Козловская поделилась наблюдениями о трендах в современном русском языке. По её мнению, одним из главных претендентов на звание «слово года» становится прилагательное «нишевый».

Несмотря на то, что лексема давно зафиксирована в словарях, последние годы она обрела необычайную популярность и воспринимается многими носителями как модный неологизм. Филолог отметила, что слово активно используется для описания продуктов, проектов и услуг, рассчитанных на узкую аудиторию.

«Слово ощущается многими как свежий неологизм, однако в словарях оно есть», — пояснила ТАСС Козловская.

При этом, как уточнила специалист, семантика термина расширяется. Сегодня его всё чаще применяют не только в маркетинге, но и для обозначения нестандартных, редких решений или заведений — например, «нишевая кофейня» или «нишевое решение». Этот сдвиг, по мнению эксперта, отражает общий тренд на поиск аутентичности и уникальности в современной культуре.

Ранее заместитель директора музея-заповедника Пушкина Владимир Сизов рассказал, что черновики поэта до сих пор служат лабораторией современного языка, поскольку он сознательно отказался от тяжёлого высокого стиля XVIII века и впервые сделал разговорную речь литературной нормой. Эксперт отметил, что язык постоянно обновляется, и специалисты ежегодно фиксируют сотни новых слов под влиянием цифровой среды, науки и миграции.