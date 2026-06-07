«Модные слова живут три года»: Как сленг и заимствования влияют на русский язык

Пушкинские черновики до сих пор остаются лабораторией современного языка — лингвисты продолжают их изучать, поскольку именно Александр Сергеевич сознательно отказался от тяжеловесного «высокого штиля» XVIII века и впервые сделал разговорную речь литературной нормой, рассказал заместитель директора Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Больших Вяземах Владимир Сизов.

По его словам, язык не музейный экспонат — он постоянно дышит и обновляется. Институт русского языка РАН ежегодно фиксирует сотни новых слов, показывая, как цифровая среда, наука и миграционные процессы пополняют лексику. Однако современные тенденции нисколько не угрожают классическому наследию, уверен эксперт.

«Сейчас модные слова живут максимум три года. Даже подростки, которые активно используют новый сленг, становясь взрослее, чаще всего от него отказываются», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кстати, заметнее всего на словарь последних лет повлияли развитие искусственного интеллекта, популярность социальных сетей и изменения в общественной повестке. Так, вместе с нейросетями в речь пришёл глагол «генерить» и его новые формы.