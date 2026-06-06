Бот «РескриптЪ» научит менять фразы под стиль Пушкина, Маяковского или летописи

В День русского языка и день рождения Александра Пушкина 6 июня выпускники Мастерской новых медиа перезапустили бот «РескриптЪ», который переводит слова и фразы на язык разных эпох — от древнерусских летописей до современного общения в мессенджерах. Life.ru разобрался в деталях проекта.

Бот, меняющий фразы. Фото © бот «РескриптЪ»

Бот, меняющий фразы. Фото © бот «РескриптЪ»

Обновлённая версия проекта позволяет увидеть, как одна и та же мысль могла бы звучать в разные периоды развития русского языка. Теперь пользователям доступны четыре стилистических режима: язык летописей, литературный язык пушкинской эпохи XIX века, публицистический стиль XX века на примере Владимира Маяковского и современный язык мессенджеров.

Бот, меняющий фразы. Фото © бот «РескриптЪ»

Бот, меняющий фразы. Фото © бот «РескриптЪ»

Проект приурочен ко Дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня — в день рождения Александра Пушкина. По замыслу авторов, бот помогает в интерактивном формате проследить, как менялся русский язык на протяжении столетий, сохраняя богатство выразительных средств и способность отражать дух времени. Первая версия «Рескрипта» была запущена в 2025 году и быстро стала популярной в социальных сетях. Пользователи создавали стилизованные тексты и публиковали их в своих аккаунтах. По данным авторов проекта, общий охват публикаций о боте и контента, созданного с его помощью, превысил 2 миллиона просмотров.

После перезапуска сервис стал доступен не только в Telegram, но и в российском мессенджере Max. Пользователю достаточно отправить слово, фразу или короткий текст, после чего бот предложит варианты их звучания в выбранной языковой эпохе. Авторы проекта отмечают, что «РескриптЪ» задуман как инструмент популяризации русского языка и его истории, позволяющий в игровой форме познакомиться с особенностями речи разных времен.

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