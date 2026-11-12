Бывшая возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба собирается выйти замуж за 36-летнего бизнесмена Рустама Гаджиева. Свадьба состоится 13 ноября в Баку — в пятницу, которую многие считают несчастливой из-за суеверий. Об этом сообщает «Антиглянец».

«Если что, не всех пугают суеверия — в пятницу 13-го, завтра, в Баку гуляет свадьбу Аврора Киба. Свадьбу, собственно, с племянником Ильхама Алиева Рустамом Гаджиевым, и сам президент Азербайджана должен быть», — говорится в публикации канала.

Таким образом, среди предполагаемых гостей торжества называют и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому Гаджиев приходится родственником.

Ранее Аврора состояла в отношениях с певцом Григорием Лепсом. Их роман активно обсуждался в прессе, в том числе из-за значительной разницы в возрасте. Несмотря на разговоры о свадьбе, пара рассталась в начале 2026 года.

О романе 20-летней Кибы и Гаджиева стало известно в феврале. Тогда пару заметили на карнавале в Бразилии. Позднее девушка перестала скрывать отношения и опубликовала совместные фотографии с избранником из путешествия по Китаю.