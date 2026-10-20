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Регион
Опубликовано 20 октября, 16:23

Боня снова проиграла экс-невесте Лепса: Суд отказал ей в трёх миллионах за оскорбления

Мосгорсуд оставил в силе отказ Боне в иске к Кибе на 3 млн рублей

Обложка © ТАСС / AP / Scott A Garfitt, Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / AP / Scott A Garfitt, Сергей Булкин

Виктория Боня окончательно проиграла судебный спор с бывшей невестой Григория Лепса Авророй Кибой. Мосгорсуд оставил в силе решение об отказе блогерше в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации на три миллиона рублей.

«Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — рассказали в суде.

Причиной для разбирательства стал скандальный пост Кибы в социальных сетях. Девушка обвинила Боню в интимных связях с женатыми мужчинами за деньги и назвала её «женщиной с низкой социальной ответственностью». Блогерша сочла эти заявления ложными и порочащими её репутацию.

Боня настаивала, что публикация отпугивает потенциальных бизнес-партнёров и негативно влияет на психику её несовершеннолетней дочери. Она потребовала публичного опровержения и компенсации в размере трёх миллионов рублей. Однако ещё в июне Замоскворецкий районный суд Москвы отказал ей в удовлетворении требований. Теперь это решение устояло в апелляции.

Конфликт между знаменитостями разгорелся летом 2025 года. Тогда Боня в одном из шоу заговорила о предполагаемых финансовых проблемах семьи Кибы и назвала её отношения с Лепсом выгодным союзом. Аврора резко ответила на эти заявления, после чего публичная перепалка переросла в судебный спор.

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Ранее Life.ru рассказывал, как суд впервые отклонил иск Виктории Бони к Авроре Кибе из-за оскорбительной публикации. Тогда адвокат блогерши Алексей Лунёв сообщил, что спорный пост уже удалён, однако его клиентка продолжит добиваться защиты своей репутации.

Больше новостей о судебных разбирательствах знаменитостей и скандалах в шоу-бизнесе — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Никита Никонов
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