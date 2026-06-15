Суд отклонил иск Виктории Бони к экс-невесте Лепса из-за оскорбительного поста
Виктория Боня, Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ victoriabonya, avrorakiba
Суд не удовлетворил иск Виктории Бони против Авроры Кибы, бывшей невесты Григория Лепса. Иск был подан из-за оскорбительного поста Кибы в социальных сетях, где она обвинила блогершу в продаже своего тела женатым мужчинам за 3000 евро.
Адвокат Бони Алексей Лунев сообщил «Рен-ТВ», что суд отказал в иске, поскольку Киба не смогла доказать свои слова, хотя и отказалась от их распространения. Боня утверждала, что подобные ложные заявления наносят ущерб её деловой репутации и негативно влияют на ее несовершеннолетнюю дочь. Изначально блогерша требовала признать пост порочащим, обязать Кибу опровергнуть его и взыскать 3 миллиона рублей компенсации. Скандальная публикация уже удалена.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня подала заявление в суд против Авроры Кибы. По информации представителей истца, судебное разбирательство было инициировано ещё в августе. Адвокат Бони подтвердил, что его клиентка ожидает от ответчицы официальных публичных извинений. До этого прозвучал резкий комментарий Бони о якобы существовавших долгах отца Кибы после его смерти. Киба назвала эти утверждения чушью. Она подчеркнула, что её семья финансово обеспечена, а она с детства живёт в публичном пространстве и привыкла к светским мероприятиям. Кроме того, Аврора подвергла критике профессиональные качества телеведущей, заявив, что Боня не имеет представления о реальном положении дел и из неё получится плохой журналист, поскольку она «всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы».
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