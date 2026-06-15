Суд отклонил иск Виктории Бони к экс-невесте Лепса из-за оскорбительного поста

Суд не удовлетворил иск Виктории Бони против Авроры Кибы, бывшей невесты Григория Лепса. Иск был подан из-за оскорбительного поста Кибы в социальных сетях, где она обвинила блогершу в продаже своего тела женатым мужчинам за 3000 евро.

Адвокат Бони Алексей Лунев сообщил «Рен-ТВ», что суд отказал в иске, поскольку Киба не смогла доказать свои слова, хотя и отказалась от их распространения. Боня утверждала, что подобные ложные заявления наносят ущерб её деловой репутации и негативно влияют на ее несовершеннолетнюю дочь. Изначально блогерша требовала признать пост порочащим, обязать Кибу опровергнуть его и взыскать 3 миллиона рублей компенсации. Скандальная публикация уже удалена.