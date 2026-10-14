«Сижу, помалкиваю»: Лепс раскрыл новый способ расслабления без алкоголя и тусовок

Народный артист России Григорий Лепс после отказа от спиртного предпочитает проводить свободное время дома за просмотром фильмов. О новом способе расслабиться певец рассказал NEWS.ru на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Сижу себе, помалкиваю. Киношки всякие смотрю. «Есть ли жизнь на Марсе». Нету», — с привычной иронией поделился исполнитель.

Артист также признался, что довольно часто чувствует усталость. При этом он не стал подробно рассказывать о своём распорядке дня, ограничившись шутками о самочувствии и домашних развлечениях.

По словам певца, отказ от спиртного помог ему сосредоточиться на творческой деятельности и физической форме. При этом он продолжает выступать и участвовать в публичных мероприятиях.

Ранее Life.ru сообщал, что Григорий Лепс объявил о намерении навсегда отказаться от алкоголя. На апрельской пресс-конференции музыкант рассказал, что последний раз употреблял спиртное на Рождество, после чего решил изменить привычный образ жизни. Артист объяснил своё решение заботой о здоровье и желанием сохранить силы для работы.