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Регион
Опубликовано 14 октября, 15:28

«Сижу, помалкиваю»: Лепс раскрыл новый способ расслабления без алкоголя и тусовок

Певец Григорий Лепс признался, что проводит вечера дома за просмотром кино

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gvleps

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gvleps

Народный артист России Григорий Лепс после отказа от спиртного предпочитает проводить свободное время дома за просмотром фильмов. О новом способе расслабиться певец рассказал NEWS.ru на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Сижу себе, помалкиваю. Киношки всякие смотрю. «Есть ли жизнь на Марсе». Нету», — с привычной иронией поделился исполнитель.

Артист также признался, что довольно часто чувствует усталость. При этом он не стал подробно рассказывать о своём распорядке дня, ограничившись шутками о самочувствии и домашних развлечениях.

По словам певца, отказ от спиртного помог ему сосредоточиться на творческой деятельности и физической форме. При этом он продолжает выступать и участвовать в публичных мероприятиях.

«Масса ко мне вопросов»: Лепс объяснил, почему ему не дают усыновить детей
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Ранее Life.ru сообщал, что Григорий Лепс объявил о намерении навсегда отказаться от алкоголя. На апрельской пресс-конференции музыкант рассказал, что последний раз употреблял спиртное на Рождество, после чего решил изменить привычный образ жизни. Артист объяснил своё решение заботой о здоровье и желанием сохранить силы для работы.

Больше новостей о жизни российских артистов, их привычках и творческих планах — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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