«Масса ко мне вопросов»: Лепс объяснил, почему ему не дают усыновить детей

64-летний Григорий Лепс пока не может взять детей из детского дома. По словам певца, у органов опеки возникли вопросы к его возрасту, напряжённому рабочему графику и семейному положению. Об этом артист рассказал Telegram-каналу «Звездач».

Музыкант признался, что из-за постоянных выступлений редко бывает дома. Ещё одним препятствием он назвал отсутствие супруги.

«Сложности простые: во-первых, мой возраст, во-вторых, я редко бываю дома, у меня неполная семья на сегодняшний день. Масса ко мне вопросов», — объяснил исполнитель.

Журналисты также поинтересовались, помогла бы артисту женитьба на молодой избраннице. Однако Лепс не стал строить прогнозов и ограничился коротким ответом: «Видно будет».

О желании стать приёмным отцом певец объявил ещё весной. Он собирался дать детям свою фамилию и отчество, а также официально оформить все необходимые документы.

Для будущих воспитанников исполнитель планировал оборудовать три просторные комнаты в своём продюсерском центре. Однако пока осуществить задуманное ему не удалось.

Ранее Life.ru сообщал о планах Лепса усыновить двух детей из детдома. Тогда музыкант допускал, что сможет принять в семью и третьего ребёнка, а завершить оформление рассчитывал в течение трёх-четырёх месяцев.