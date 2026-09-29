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Опубликовано 29 сентября, 11:02

Зара не подтвердила отказ Лепса от алкоголя, но назвала его выдающимся певцом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zara_music, gvleps

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zara_music, gvleps

Певица Зара не стала подтверждать, что Григорий Лепс отказался от алкоголя, и вместо обсуждения его привычек рассказала о творчестве коллеги по сцене. Своим отношением к звезде она поделилась с Пятым каналом.

Зара поддержала отказавшегося от алкоголя Лепса. Видео © Пятый канал

На вопрос о трезвости исполнителя артистка ответила встречными вопросами: уверены ли журналисты в своих сведениях об употребления спиртного. Зара подчеркнула, что знает Лепса как выдающегося певца, который полностью отдаётся зрителям.

«Он уже внёс своё имя в вечность, я считаю. Это его песни гениальные», — подчеркнула певица.

«Холодная публика его опустошает»: Почему Григорий Лепс устал от сцены и ищет покоя в семье
«Холодная публика его опустошает»: Почему Григорий Лепс устал от сцены и ищет покоя в семье

Напомним, в апреле Лепс объявил об отказе от алкоголя, сообщив, что последний раз пил на Рождество. А 27 сентября музыкант рассказал, что нагулялся и намерен изменить образ жизни.

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Борис Эльфанд
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