«Я нагулялся»: 64-летний Лепс решил изменить образ жизни

64-летний Григорий Лепс заявил, что решил отказаться от постоянных вечеринок и изменить свой образ жизни. Певец признался, что считает прежний период завершенным.

Артист отметил, что теперь хочет сосредоточиться на работе и внимательнее относиться к своему статусу народного артиста России.

«Если говорить начистоту, я нагулялся. Достаточно. Для того, чтобы начать делать то, что я собираюсь делать дальше, вот эти все гулянки — только помеха. Поэтому с этим нужно заканчивать», — рассказал Лепс в проекте «Разговоры с Григорием Лепсом».

По словам исполнителя, ему будет непросто отказаться от привычного образа жизни, однако он считает это необходимым. Певец подчеркнул, что поведение публичных людей всегда остается на виду.

«Это огромная помеха и работе, и, как ни крути, общественному мнению: я всё-таки, как-никак народный артист, нужно соответствовать званию. Поведение всегда у людей публичных на виду, мое тоже на виду, и не всегда лицеприятное», — отметил артист.

Теперь Лепс намерен больше внимания уделять творчеству и новым проектам. По его словам, прежние привычки мешают ему двигаться дальше.

Ранее Life.ru писал, что Григорий Лепс показал средний палец в камеру во время одного из недавних концертов. Момент сняла поклонница артиста, находившаяся у сцены. На записи певец во время исполнения композиции посмотрел прямо в объектив и продемонстрировал средний палец.