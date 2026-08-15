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Регион
15 августа, 18:12
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«И назад уже никак»: Лепс показал камере неприличный жест на концерте и тут же оправдался

Григорий Лепс объяснил средний палец на концерте «личным моментом»

Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Алена Яшина

Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Алена Яшина

Григорий Лепс показал средний палец в камеру во время одного из недавних концертов. Момент сняла поклонница артиста, находившаяся у сцены.

Григорий Лепс объяснил средний палец на концерте «личным моментом». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ natasha_magnit

На записи певец во время исполнения композиции посмотрел прямо в объектив и продемонстрировал средний палец. Видео девушка позднее опубликовала в соцсетях. Лепс увидел запись и решил объяснить произошедшее. По словам исполнителя, жест не был адресован лично поклоннице, которая его снимала.

«Нет, конечно, вы что. Это по тексту песни «Аминь», к словам «И назад уже никак»... Личный момент, в общем», — написал Лепс.

Таким образом, артист связал эмоциональный эпизод исключительно с исполнением песни и заверил зрительницу, что не хотел её оскорбить.

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В июле Лепсу уже пришлось публично извиняться после резонансного высказывания о доходах семей. Певец подчеркнул, что сам вырос в обычной семье и не хотел показать неуважение к людям, которым приходится нелегко.

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Полина Никифорова
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