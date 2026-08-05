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Регион
5 августа, 08:40

«До встречи следующим летом»: Лепс отменил два концерта в Крыму

Григорий Лепс отменил концерты в Феодосии и Ялте

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Григорий Лепс отменил два концерта в Крыму из-за ограничений электроснабжения и сложной ситуации в регионе. Выступления были запланированы на 11 августа в Феодосии и 12 августа в Ялте.

Артист должен был выйти на сцену концертного зала «Звёздный» в Феодосии, а на следующий день выступить в ялтинском зале «Юбилейный». Новые даты в сообщении не указаны.

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Зрители смогут вернуть деньги по месту приобретения билетов. Это касается как выступления в Феодосии, так и концерта в Ялте.

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. До встречи следующим летом!» — заявил Лепс в своих аккаунтах в соцсетях.

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Ранее Life.ru рассказывал об отмене концертов Григория Лепса в Сочи и Геленджике. Тогда певец объяснил изменение гастрольного графика «беспрецедентными логистическими проблемами», а покупателям также пообещали вернуть деньги за билеты.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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