«Холодная публика его опустошает»: Почему Григорий Лепс устал от сцены и ищет покоя в семье

Психоаналитик Ирина Смолярчук заявила, что за образом «харизматичного вулкана» в лице Григория Лепса на сцене скрывается интроверт, которому тяжело быть на виду. По словам эксперта, публичная агрессия и взрывной характер артиста — не врождённая черта, а защитный механизм, который помогает ему справляться с дискомфортом от постоянного внимания.

Каждое появление перед камерами, по мнению психолога, требует от Лепса запредельной концентрации, потому что эта жизнь для него — чужая реальность. Именно необходимость «держать лицо» привела, как предполагает Смолярчук в беседе с «Радио 1», к известным проблемам артиста с алкоголем. Спиртное становилось способом снять напряжение после проживания неорганичной роли.

Сейчас «игра» перестаёт приносить удовлетворение, утверждает эксперт. Внешний лоск тускнеет, и на первый план выходит накопленная усталость. Лепс больше не стремится что-то доказывать публике — он ищет тепла, поддержки и заботы от близких людей.

По внутреннему устройству, настаивает Смолярчук, артист — очень тёплый человек, но энергию он черпает не из оваций, а из личного контакта. Ему жизненно необходимо видеть глаза родных, потому что «холодная публика», по словам психоаналитика, его опустошает.

А ранее Григорий Лепс в интервью Эмину Агаларову порассуждал о финансовом положении российских семей с ежемесячным доходом в 200–300 тысяч рублей. Артист выразил сочувствие, отметив, что им приходится прикладывать серьёзные усилия, чтобы прокормить, одеть, обуть и собрать в школу двоих детей. При этом музыкант подчеркнул, что подобный уровень дохода является реальностью для большинства граждан не только в России, но и за её пределами. Позднее Лепс извинился за свои слова и то, как они прозвучали.