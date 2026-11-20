Физики из Австралии сумели передать слово сквозь кирпичную стену без радиоволн, интернета и антенн — исключительно за счёт изменений гравитационного поля. Для необычного эксперимента им понадобились старый лифт и чувствительный измерительный прибор. В результате учёные смогли отправить и расшифровать слово «Gravity» («гравитация»), сообщили в Университете Квинсленда.

Эксперимент провели в университетском здании Парнелла, где сохранился лифт 1950-х годов. Исследователи использовали его противовес массой 1,8 тонны, перемещая его между двумя положениями. Одно соответствовало двоичному нулю, другое — единице. Так физики закодировали сообщение, а гравиметр, установленный в соседнем помещении за кирпичной стеной, зафиксировал мельчайшие изменения силы притяжения.

Расстояние между передатчиком и приёмником составляло около 70 сантиметров. Правда, скорость такой связи оказалась крайне низкой — всего один бит в минуту. Чтобы передать единственное слово, исследователям потребовался примерно час.

«В отличие от электромагнитных сигналов, используемых в современной беспроводной связи, гравитационный сигнал нельзя просто экранировать, поместив на его пути обычный материал», — объяснил один из авторов исследования Чарльз Воффинден.

Идея родилась во время разработки бесконтактных автомобильных весов, способных определять массу грузовиков по их гравитационному воздействию. Позднее учёные поняли, что тот же принцип подходит для передачи информации. При этом речь идёт не о гравитационных волнах, а об изменениях поля при перемещении массивного предмета. Авторы исследования, опубликованного ранее в журнале Science Advances, предполагают, что использование более чувствительных квантовых датчиков в будущем позволит увеличить дальность связи до сотен метров, однако пока это лишь расчётный сценарий.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном способе получения информации сквозь толщу вещества — с помощью нейтрино. Научный сотрудник Национального центра физики и математики Максим Вялков объяснял, что эти элементарные частицы способны проходить огромные расстояния практически без взаимодействия с окружающей материей, сохраняя сведения о далёких космических объектах. Однако зарегистрировать их чрезвычайно сложно, поэтому физикам приходится строить гигантские детекторы в толще льда и воды.