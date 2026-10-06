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Опубликовано 6 октября, 15:16

Детальки лего, из которых собран мир: Физик объяснил «дар и проклятие» нейтрино, за которые вручили Нобелевку

Физик Вялков: Нейтрино позволяют изучать далёкие объекты без искажения сигнала

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Сквозь человека каждую секунду проходят миллиарды нейтрино — частиц, которые почти не взаимодействуют с окружающим веществом. Именно их изучение открывает новый способ наблюдать за далёкими объектами Вселенной. В чём суть открытий, отмеченных Нобелевской премией по физике 2026 года, Life.ru рассказал научный сотрудник Национального центра физики и математики Максим Вялков.

Нейтрино эксперт сравнил с одной из «деталек Лего», из которых состоит наш мир. При этом свойства этих частиц показывают, что привычное описание физики элементарных частиц — Стандартная модель — требует дальнейшего развития.

Нобелевская премия по физике — 2026: Фрэнсис Халзен, IceCube и нейтрино
Нобелевская премия по физике — 2026: Фрэнсис Халзен, IceCube и нейтрино

«Нейтрино — это такая частица-интроверт, потому что она очень слабо взаимодействует с другими частицами. Сквозь каждого из нас сейчас пролетает примерно 10–15 миллиардов нейтрино в секунду, но мы этого совершенно не чувствуем», — объяснил Вялков.

По его словам, слабое взаимодействие с веществом — одновременно «дар и проклятие». Частицы способны приносить информацию из далёкого космоса, почти не встречая препятствий на пути. Но по той же причине зарегистрировать их чрезвычайно трудно.

«Проклятие же заключается в том, что нейтрино крайне сложно поймать. Оно беспрепятственно проходит сквозь толщу всего и вся, поэтому придумать “сачок”, с помощью которого можно что-то задетектировать, очень непросто», — отметил физик.

Таким «сачком» становятся огромные объёмы прозрачного вещества. Антарктическая обсерватория IceCube использует толщу льда, а российский нейтринный телескоп «Байкал-ГВД» — воду озера Байкал.

При редком взаимодействии нейтрино с веществом рождаются заряженные частицы, например электроны или мюоны. Двигаясь через воду или лёд, они создают световой след — черенковское излучение. Чувствительные приборы фиксируют эти вспышки, позволяя исследователям восстановить параметры события.

Нобелевская премия — 2026: все лауреаты, открытия и за что дали премию
Нобелевская премия — 2026: все лауреаты, открытия и за что дали премию

Вялков образно описал такой процесс как способность нейтрино «пнуть» электрон. Чтобы заметить редчайшие взаимодействия, нужны не только большие установки, но и точные датчики, сложные расчёты и методы обработки данных.

Мгновенного изменения повседневной жизни от этих открытий ждать не стоит, подчеркнул эксперт. Их значение — в развитии фундаментальной науки и возможностей техники.

«Развивая эти методики и точность приборов, мы создаём базу для рождения новых технологий, о которых сейчас можем даже не догадываться», — сказал Вялков.

Задача фундаментальных исследований, по его словам, — «искать путь и создавать условия», чтобы впоследствии прикладные исследователи могли превратить новые знания в работающие технологии.

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Наука без разрешения: женщины, чьи открытия пережили их имена

Напомним, Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили Фрэнсису Халзену из Университета Висконсина в Мадисоне за решающий вклад в создание обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Установка охватывает кубический километр антарктического льда и была достроена в 2011 году.

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Александра Вишнякова
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