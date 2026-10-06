Детальки лего, из которых собран мир: Физик объяснил «дар и проклятие» нейтрино, за которые вручили Нобелевку

Сквозь человека каждую секунду проходят миллиарды нейтрино — частиц, которые почти не взаимодействуют с окружающим веществом. Именно их изучение открывает новый способ наблюдать за далёкими объектами Вселенной. В чём суть открытий, отмеченных Нобелевской премией по физике 2026 года, Life.ru рассказал научный сотрудник Национального центра физики и математики Максим Вялков.

Нейтрино эксперт сравнил с одной из «деталек Лего», из которых состоит наш мир. При этом свойства этих частиц показывают, что привычное описание физики элементарных частиц — Стандартная модель — требует дальнейшего развития.

«Нейтрино — это такая частица-интроверт, потому что она очень слабо взаимодействует с другими частицами. Сквозь каждого из нас сейчас пролетает примерно 10–15 миллиардов нейтрино в секунду, но мы этого совершенно не чувствуем», — объяснил Вялков.

По его словам, слабое взаимодействие с веществом — одновременно «дар и проклятие». Частицы способны приносить информацию из далёкого космоса, почти не встречая препятствий на пути. Но по той же причине зарегистрировать их чрезвычайно трудно.

«Проклятие же заключается в том, что нейтрино крайне сложно поймать. Оно беспрепятственно проходит сквозь толщу всего и вся, поэтому придумать “сачок”, с помощью которого можно что-то задетектировать, очень непросто», — отметил физик.

Таким «сачком» становятся огромные объёмы прозрачного вещества. Антарктическая обсерватория IceCube использует толщу льда, а российский нейтринный телескоп «Байкал-ГВД» — воду озера Байкал.

При редком взаимодействии нейтрино с веществом рождаются заряженные частицы, например электроны или мюоны. Двигаясь через воду или лёд, они создают световой след — черенковское излучение. Чувствительные приборы фиксируют эти вспышки, позволяя исследователям восстановить параметры события.

Вялков образно описал такой процесс как способность нейтрино «пнуть» электрон. Чтобы заметить редчайшие взаимодействия, нужны не только большие установки, но и точные датчики, сложные расчёты и методы обработки данных.

Мгновенного изменения повседневной жизни от этих открытий ждать не стоит, подчеркнул эксперт. Их значение — в развитии фундаментальной науки и возможностей техники.

«Развивая эти методики и точность приборов, мы создаём базу для рождения новых технологий, о которых сейчас можем даже не догадываться», — сказал Вялков.

Задача фундаментальных исследований, по его словам, — «искать путь и создавать условия», чтобы впоследствии прикладные исследователи могли превратить новые знания в работающие технологии.

Напомним, Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили Фрэнсису Халзену из Университета Висконсина в Мадисоне за решающий вклад в создание обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Установка охватывает кубический километр антарктического льда и была достроена в 2011 году.