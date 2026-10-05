Нобелевская премия — 2026: все лауреаты, открытия и за что дали премию Оглавление Кто получил Нобелевскую премию в 2026 году Нобелевская премия по медицине 2026: Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель За что дали Нобелевскую премию по медицине в 2026 году простыми словами А при чём здесь водоросли? Где это может пригодиться человеку Кто получит Нобелевскую премию по физике 2026 года Кто получит Нобелевскую премию по химии 2026 года Кто получит Нобелевскую премию по литературе 2026 года Кто получит Нобелевскую премию мира 2026 года Кто получит Нобелевскую премию по экономике 2026 года Когда объявляют лауреатов Нобелевской премии 2026 года Сколько составляет Нобелевская премия в 2026 году Кто решает, кому дать Нобелевскую премию Почему мы не знаем настоящих номинантов на Нобелевскую премию Почему Нобелевская премия считается одной из главных наград мира Когда вручат Нобелевские премии 2026 года Нобелевская премия 2026: главное Нобелевская премия 2026: список лауреатов по медицине, физике, химии, литературе, премии мира и экономике. Кто получил Нобелевскую премию и за что — простыми словами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Нобелевская неделя 2026 года проходит с 5 по 12 октября. Первыми стали известны лауреаты по физиологии и медицине: Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель получили Нобелевскую премию за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой. 6 октября объявят победителей по физике, 7-го — по химии, 8-го — по литературе, 9-го — лауреата премии мира, а 12 октября станет известно имя обладателя премии по экономике. Life.ru собирает всех лауреатов Нобелевской премии 2026 года на одной странице и объясняет без сложных терминов, что именно они открыли и где с результатами их работы сталкивается обычный человек.

В начале октября несколько дней подряд мир узнаёт имена людей, чьи открытия, книги, идеи и поступки Нобелевские комитеты сочли достойными одной из самых престижных международных наград.

В 2026 году объявления проходят с 5 по 12 октября. Медицину открывают первой, затем идут физика, химия, литература и премия мира. После выходных Нобелевскую неделю завершает премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Но формулировки Нобелевского комитета иногда звучат так, что после слов «светоуправляемые ионные каналы» или «макроскопическое квантовое туннелирование» хочется ещё одного перевода — уже с научного языка на человеческий.

Поэтому Life.ru ведёт Нобелевскую премию 2026 года в формате одного обновляемого хаба. Здесь будут появляться имена всех лауреатов, официальные формулировки и, главное, объяснение: что именно эти люди сделали и почему их работа имеет значение для остальных.

Кто получил Нобелевскую премию в 2026 году

Инфографика © Life.ru

Нобелевская премия по медицине 2026: Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель

Первыми лауреатами Нобелевской премии 2026 года стали Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель. Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила им премию по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики». Денежную часть премии — 12 миллионов шведских крон — трое учёных разделят поровну.

За сложной формулировкой скрывается технология, которая звучит почти фантастически: учёные научились управлять активностью определённых нервных клеток при помощи света.

За что дали Нобелевскую премию по медицине в 2026 году простыми словами

Представьте мозг как город с десятками миллиардов жителей и невероятным количеством одновременно работающих дорог. Учёный видит, что при страхе, воспоминании или движении активируется определённая часть этого города. Но одно дело заметить активность и совсем другое — доказать, какие именно клетки запускают конкретную реакцию.

Оптогенетика дала исследователям такой инструмент.

Определённые нервные клетки можно сделать чувствительными к свету. Затем учёный направляет световой импульс и буквально включает или выключает нужную группу нейронов, наблюдая за результатом.

Так можно проверять, какие нервные цепи связаны с памятью, страхом, движением, эмоциями или поведением.

А при чём здесь водоросли?

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самое удивительное в этой Нобелевской премии — путь к ней начался не с человеческого мозга.

Петер Хегеманн и Георг Нагель исследовали одноклеточную зелёную водоросль Chlamydomonas и механизм, благодаря которому она реагирует на свет. Учёные открыли особый светочувствительный белок — каналородопсин.

При попадании синего света в белке открывается канал, через который движутся заряженные частицы. В результате в клетке возникает электрический сигнал.

Но затем выяснилось главное: ген такого белка можно поместить и в другие клетки — и сделать светочувствительными уже их.

Карл Дайссерот перенёс этот принцип в нейробиологию. Он ввёл ген каналородопсина в нервные клетки и показал, что импульс синего света способен запускать нервный сигнал. В 2005 году была опубликована одна из ключевых работ, а через два года технологию удалось использовать уже в мозге живых мышей.

Так исследование того, почему микроскопическая водоросль плывёт к свету, в конечном счёте дало науке способ включать определённые нейроны мозга.

Где это может пригодиться человеку

Сегодня оптогенетика прежде всего остаётся исследовательским инструментом. Но именно благодаря ей учёные точнее определяют нервные цепи, связанные с памятью, эмоциями, поведением, неврологическими и психическими заболеваниями.

Есть и попытки непосредственного медицинского применения.

Одно из наиболее перспективных направлений — восстановление зрения. Идея заключается в том, чтобы при некоторых заболеваниях сетчатки придать сохранившимся клеткам чувствительность к свету с помощью оптогенетических инструментов.

Но это не означает, что технология уже стала стандартным лечением: клиническое применение оптогенетики всё ещё находится на ранних этапах.

Кто получит Нобелевскую премию по физике 2026 года

Лауреата или лауреатов объявят 6 октября.

Объявление ожидается не ранее 12:45 по московскому времени в Королевской шведской академии наук. Именно эта организация определяет обладателей премии по физике.

После объявления сюда добавляем: имя или имена лауреатов; официальную формулировку; объяснение открытия в 2–3 предложениях без физического образования; блок «Где мы сталкиваемся с этим» — связь открытия с техникой, медициной, энергетикой, компьютерами, связью, космосом или повседневными технологиями.

Кто получит Нобелевскую премию по химии 2026 года

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Лауреатов Нобелевской премии по химии назовут 7 октября не ранее 12:45 мск. Решение принимает Королевская шведская академия наук.

Здесь Life.ru будет отвечать не только на вопрос «кому дали Нобелевскую премию по химии», но и на более важный: что именно изменило это открытие.

Химические исследования, которые отмечает Нобелевский комитет, нередко оказываются намного ближе к нашей повседневности, чем кажется. Они лежат за новыми лекарствами и материалами, батареями, катализаторами, способами очистки воды, производством электроники и технологиями работы с молекулами.

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года появятся в этом материале сразу после официального объявления.

Кто получит Нобелевскую премию по литературе 2026 года

Имя лауреата Нобелевской премии по литературе станет известно 8 октября не ранее 14:00 по московскому времени. Победителя выбирает Шведская академия.

В отличие от научных премий, здесь нет открытия, которое можно объяснить формулой или экспериментом. Поэтому после объявления Life.ru разберёт: кто получил Нобелевскую премию по литературе 2026 года, за какие книги и особенности творчества его наградили, что из произведений стоит прочитать первым и есть ли они на русском языке.

Это важнее простого повторения официальной формулировки Академии: читателю нужен ответ на практический вопрос — «что мне у этого автора прочитать?»

Кто получит Нобелевскую премию мира 2026 года

Лауреата Нобелевской премии мира объявят 9 октября в 12:00 мск в Осло. В отличие от остальных основных Нобелевских премий, решение принимает не шведская организация, а Норвежский нобелевский комитет.

В 2026 году на премию мира были выдвинуты 287 кандидатов — 208 человек и 79 организаций. Но официального списка их имён сейчас нет и быть не может: сведения о номинациях Нобелевский комитет сохраняет в тайне в течение 50 лет.

После объявления Life.ru разберёт, кто получил Нобелевскую премию мира 2026 года, за что именно и почему выбор комитета оказался важен именно сейчас.

Кто получит Нобелевскую премию по экономике 2026 года

Последних лауреатов Нобелевской недели назовут 12 октября не ранее 12:45 мск.

Здесь есть нюанс, который часто теряется даже в новостях.

То, что привычно называют Нобелевской премией по экономике, Альфред Нобель в своём завещании не учреждал.

Её официальное название — Премия Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Банк Швеции учредил награду в 1968 году, а впервые её вручили в 1969-м. Она присуждается Королевской шведской академией наук и вручается вместе с остальными наградами.

После объявления здесь появится объяснение экономического открытия или теории на бытовом примере — без превращения материала в учебник по макроэкономике.

Когда объявляют лауреатов Нобелевской премии 2026 года

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gogolswives

5 октября, около 12:30 мск — физиология или медицина. Лауреаты уже объявлены: Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель.

6 октября, не ранее 12:45 мск — физика.

7 октября, не ранее 12:45 мск — химия.

8 октября, не ранее 14:00 мск — литература.

9 октября, 12:00 мск — Нобелевская премия мира.

12 октября, не ранее 12:45 мск — экономические науки.

Все объявления транслируются на официальных цифровых площадках Нобелевской премии.

Сколько составляет Нобелевская премия в 2026 году

В 2026 году денежная часть одной полной Нобелевской премии составляет 12 миллионов шведских крон.

Если премию получают несколько человек, сумма распределяется между лауреатами. Например, обладатели Нобелевской премии по физиологии и медицине 2026 года Дайссерот, Хегеманн и Нагель получают по одной трети премии.

Кроме денег лауреат получает медаль и диплом.

Награды вручают не в момент октябрьского объявления. Торжественные церемонии проходят 10 декабря — в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Научные премии, литературу и экономику вручают в Стокгольме, а премию мира — в Осло.

Кто решает, кому дать Нобелевскую премию

Одного общего «Нобелевского жюри» не существует. За разные категории отвечают разные организации.

Физиология или медицина — Нобелевская ассамблея Каролинского института.

Физика и химия — Королевская шведская академия наук.

Литература — Шведская академия.

Премия мира — Норвежский нобелевский комитет.

Экономические науки — Королевская шведская академия наук.

Отбор начинается задолго до октябрьских объявлений. Тысячи учёных, профессоров, академиков, бывших нобелевских лауреатов и других лиц, имеющих право номинировать кандидатов, участвуют в процессе выдвижения. Самому выдвинуть себя на Нобелевскую премию нельзя.

Почему мы не знаем настоящих номинантов на Нобелевскую премию

Каждую осень появляются новости о том, что тот или иной политик, учёный или писатель «номинирован на Нобелевскую премию».

Но у Нобелевского фонда существует очень жёсткое правило: имена номинантов, номинаторов и материалы обсуждений не раскрываются в течение 50 лет.

Поэтому никаких официальных «финалистов», «шорт-листов» или «топ-10 претендентов» непосредственно от Нобелевского комитета до объявления победителя нет.

Если имя возможного кандидата становится известно заранее, обычно это означает, что человек или организация, имевшие право выдвинуть кандидата, сами рассказали о своей номинации.

Это особенно важно помнить перед объявлением Нобелевской премии мира, вокруг которой традиционно появляется больше всего прогнозов.

Почему Нобелевская премия считается одной из главных наград мира

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История премии начинается с завещания Альфреда Нобеля — шведского химика, инженера, изобретателя и предпринимателя.

Нобель распорядился использовать значительную часть состояния для награждения тех, кто принёс человечеству наибольшую пользу.

Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году в пяти областях: физика; химия; физиология или медицина; литература; содействие миру.

Экономическая премия появилась значительно позже и формально является отдельной наградой памяти Альфреда Нобеля.

За более чем столетие в списке победителей оказались авторы открытий, которые затем вошли в учебники, создатели технологий и методов лечения, писатели, политики, правозащитники и международные организации.

Причём решение Нобелевского комитета не всегда означает награду за открытие, сделанное именно в этом году. Особенно в естественных науках между первой публикацией результата и Нобелевской премией могут пройти десятилетия: комитету важно убедиться, что работа действительно изменила свою область.

История оптогенетики — хороший пример. Ключевые эксперименты, за которые вручена премия по медицине 2026 года, относятся ещё к началу 2000-х. Только спустя годы стало окончательно ясно, насколько сильно этот инструмент изменит нейробиологию.

Когда вручат Нобелевские премии 2026 года

Объявление победителя и вручение награды — две разные даты.

Имена лауреатов становятся известны в октябре, а медали и дипломы они получают 10 декабря.

Дата выбрана не случайно: Альфред Нобель умер 10 декабря 1896 года.

Церемония вручения премий по физике, химии, физиологии или медицине, литературе и экономическим наукам проходит в Стокгольме. Нобелевскую премию мира в тот же день вручают в Осло. Традиция вручать награды 10 декабря существует с первых Нобелевских премий 1901 года.

Нобелевская премия 2026: главное

Когда проходит Нобелевская неделя 2026? Объявления лауреатов идут с 5 по 12 октября.

Кто уже получил Нобелевскую премию 2026 года? Первыми 5 октября объявлены лауреаты по физиологии и медицине — Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель.

За что дали Нобелевскую премию по медицине 2026? За открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой — технологией, позволяющей управлять активностью определённых нервных клеток с помощью света.

Когда объявят Нобелевскую премию по физике 2026? 6 октября, не ранее 12:45 по московскому времени.

Когда объявят Нобелевскую премию по химии 2026? 7 октября, не ранее 12:45 мск.

Когда объявят Нобелевскую премию по литературе 2026? 8 октября, не ранее 14:00 мск.

Когда объявят лауреата Нобелевской премии мира 2026? 9 октября в 12:00 мск.

Когда объявят Нобелевскую премию по экономике 2026? 12 октября, не ранее 12:45 мск. Официально это Премия Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Сколько денег получает нобелевский лауреат в 2026 году? Полная премия составляет 12 миллионов шведских крон. Если победителей несколько, денежная награда делится между ними.

Когда вручат награды? 10 декабря в Стокгольме и Осло.

Можно ли узнать список номинантов? Нет. Информация о номинациях остаётся закрытой в течение 50 лет.

Нобелевская неделя 2026 продолжается. Life.ru будет обновлять этот материал после каждого объявления — добавлять имена лауреатов, официальную формулировку Нобелевского комитета и объяснять простыми словами, за что именно присудили премию и какое отношение отмеченное открытие, книга или поступок имеют к нашей жизни. Следующее объявление — Нобелевская премия по физике 6 октября.

Авторы Александра Новоселова