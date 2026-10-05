Нобелевская премия по медицине 2026: кому дали и за что — что такое оптогенетика Оглавление Кто получил Нобелевскую премию по медицине в 2026 году За что дали Нобелевскую премию по медицине 2026 года Что такое оптогенетика простыми словами Причём здесь зелёная водоросль Почему оптогенетика стала революцией для науки о мозге Где обычный человек уже сталкивается с этим открытием Можно ли оптогенетикой уже вернуть зрение Можно ли таким способом управлять мозгом человека Сколько получат лауреаты Нобелевской премии 2026 года Когда объявят остальных лауреатов Нобелевской премии 2026 Коротко: главное о Нобелевской премии по медицине 2026 Нобелевская премия по медицине 2026: лауреаты и за что дали Обложка © X/Nobel Prize

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года получили Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой. Если перевести формулировку Нобелевского комитета с научного языка на человеческий, учёные дали нейробиологам необычный «выключатель»: теперь активность определённых нервных клеток можно включать и выключать светом и практически сразу видеть, как это меняет работу мозга.

Это открытие уже изменило исследования памяти, эмоций и поведения, а сейчас оптогенетические технологии пробуют перенести из лаборатории в медицину — прежде всего для восстановления зрения. Но до «лечения мозга светом» в обычной больнице пока далеко: большая часть таких применений остаётся экспериментальной.

Кто получил Нобелевскую премию по медицине в 2026 году

Лауреатами стали три учёных:

Карл Дайссерот (Karl Deisseroth) — профессор биоинженерии, психиатрии и поведенческих наук Стэнфордского университета, исследователь Медицинского института Говарда Хьюза. Именно его группа показала, что светочувствительный белок можно превратить в инструмент управления нервными клетками.

Петер Хегеманн (Peter Hegemann) — исследователь из Берлинского университета имени Гумбольдта.

Георг Нагель (Georg Nagel) — учёный Вюрцбургского университета.

Работы Хегеманна и Нагеля с одноклеточными зелёными водорослями помогли обнаружить белки, которые реагируют на свет и одновременно работают как ионные каналы. Из этого фундаментального исследования вырос один из главных инструментов современной нейробиологии.

За что дали Нобелевскую премию по медицине 2026 года

Официальная формулировка — «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики». Нобелевский комитет подчёркивает: метод позволил исследователям с невиданной прежде точностью выяснять, как конкретные нервные клетки формируют воспоминания, эмоции и поведение.

Чтобы понять масштаб открытия, представим старый способ изучать мозг. Исследователь видел, что определённая область мозга активна, когда животное испытывает страх или запоминает дорогу. Но из одной такой корреляции нельзя было уверенно заключить, что именно эти клетки вызывают страх или участвуют в формировании конкретной памяти.

Оптогенетика изменила правила игры. Учёный может выбрать нужный тип нейронов, сделать его чувствительным к свету, а затем активировать или тормозить эти клетки в нужную миллисекунду. Если одновременно меняется поведение животного, появляется возможность установить причинно-следственную связь.

Проще говоря, нейробиологи получили не только прибор, который показывает, где «горит лампочка» в мозге, но и выключатель, позволяющий эту лампочку включить и посмотреть, что произойдёт.

Что такое оптогенетика простыми словами

Оптогенетика соединяет две технологии — генетику и свет.

Сначала в выбранные клетки доставляют ген светочувствительного белка — опсина. Один из самых известных таких белков — канальный родопсин-2, или ChR2.

После этого клетка начинает производить светочувствительный белок и фактически обзаводится новым переключателем. Стоит направить на него свет определённой длины волны — в мембране открывается канал для заряженных частиц, меняется электрическое состояние клетки и, если речь идёт о нейроне, он может послать нервный импульс.

Другие оптогенетические инструменты позволяют, наоборот, подавлять активность клеток. Поэтому исследователь способен с очень высокой точностью включать или выключать определённые участки нервной цепи, почти как клавиши на сложнейшем биологическом пульте.

Причём здесь зелёная водоросль

История Нобелевской премии 2026 года началась не с мозга человека, а с микроскопической зелёной водоросли Chlamydomonas.

Одноклеточному организму необходимо понимать, откуда идёт свет, чтобы двигаться в нужном направлении. Хегеманн и Нагель исследовали механизм этой реакции и в начале 2000-х показали, что особые белки водоросли — канальные родопсины — способны непосредственно открывать ионный канал под действием света. В результате в клетку входят заряженные частицы и возникает электрический сигнал.

Самое ценное выяснилось затем: если ген такого белка перенести в совсем другую клетку, её тоже можно сделать светочувствительной.

Карл Дайссерот воспользовался этим свойством. Он ввёл ген канального родопсина в нервные клетки крысы и показал, что синий свет способен запускать в них электрический импульс. Прорывная работа была опубликована в 2005 году. В 2007-м технология заработала уже в мозге живых мышей.

Так фундаментальное изучение того, почему одноклеточная водоросль плывёт к свету, привело к технологии управления отдельными нервными клетками мозга.

Почему оптогенетика стала революцией для науки о мозге

Наш мозг состоит не просто из областей вроде гиппокампа или миндалевидного тела. Внутри каждой такой структуры находятся разные виды нервных клеток, выполняющие разные, а иногда противоположные функции.

Обычная электрическая стимуляция действует значительно грубее: ток способен затронуть множество находящихся рядом клеток и волокон. Оптогенетика позволяет предварительно выбрать определённую популяцию клеток и воздействовать преимущественно на неё.

Благодаря этому исследователи получили возможность разбирать мозговые сети почти по отдельным проводам: какие цепи участвуют в формировании памяти, какие связаны со страхом и вознаграждением, какие регулируют движение, сон, аппетит или социальное поведение.

Именно поэтому председатель Нобелевского комитета по физиологии и медицине Пер Свеннингссон назвал оптогенетику возможностью картировать мозг так, как раньше учёные могли только мечтать.

Где обычный человек уже сталкивается с этим открытием

Пока оптогенетика в первую очередь остаётся исследовательской технологией, поэтому человеку не назначат «лазер для нейронов» вместо обычного лекарства. Но открытия лауреатов уже влияют на то, как учёные ищут способы лечения болезней мозга и органов чувств.

Один из самых близких к клинике примеров — восстановление зрения при тяжёлых дегенеративных заболеваниях сетчатки.

При некоторых формах наследственной слепоты светочувствительные клетки сетчатки погибают, однако другие клетки, передающие сигнал в мозг, могут сохраняться. Идея оптогенетической терапии состоит в том, чтобы дать этим уцелевшим клеткам новый светочувствительный белок и таким образом частично вернуть сетчатке способность реагировать на свет.

Можно ли оптогенетикой уже вернуть зрение

Первые испытания на людях идут, но говорить о готовом массовом лечении пока нельзя.

В 2026 году были опубликованы результаты раннего исследования препарата AGN-151597, в котором ген канального родопсина-2 доставляли в глаз пациентов с тяжёлым пигментным ретинитом. У 14 участников серьёзных проблем с безопасностью, связанных с лечением, исследователи не обнаружили, однако убедительного улучшения зрения эта конкретная терапия тоже не показала.

Одновременно другое небольшое исследование экспериментальной оптогенетической терапии UGX-201 у девяти пациентов с далеко зашедшим пигментным ретинитом дало более обнадёживающий ранний результат: исследователи сообщили об улучшении отдельных показателей зрения, а у части пациентов, которые первоначально вообще не воспринимали свет, появилась светочувствительность. Но это небольшое нерандомизированное исследование, поэтому результат ещё необходимо подтвердить на значительно большем числе пациентов.

То есть настоящий смысл Нобелевской премии 2026 года не в том, что найдено готовое лекарство от слепоты, болезни Паркинсона или депрессии. Лауреаты создали универсальный исследовательский инструмент, который позволяет понять работу нервных цепей гораздо точнее — а уже из этого знания могут появиться новые способы лечения.

Можно ли таким способом управлять мозгом человека

Технически оптогенетика действительно позволяет управлять активностью выбранных нервных клеток — именно за возможность включать и выключать клетки светом метод и стал столь важным.

Но фантастический образ «пульта управления человеком» сильно преувеличивает возможности технологии.

Классический метод требует как минимум доставить в нужные клетки ген светочувствительного белка, а для глубоких отделов мозга ещё и доставить туда свет. Это намного сложнее, чем просто направить лазер на голову. Для клинического использования необходимо решить вопросы доставки генов, безопасности, долговременного действия и способов подведения света к нужным клеткам.

Сколько получат лауреаты Нобелевской премии 2026 года

Дайссерот, Хегеманн и Нагель разделят 12 миллионов шведских крон. Премию по физиологии и медицине в 2026 году вручают в 117-й раз.

Когда объявят остальных лауреатов Нобелевской премии 2026

Медицина открыла Нобелевскую неделю 5 октября. Далее лауреатов объявляют по следующему графику:

Инфографика © Life.ru

Коротко: главное о Нобелевской премии по медицине 2026

Кто получил премию? Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель.

За что? За открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.

Что такое оптогенетика? Метод, позволяющий делать определённые клетки чувствительными к свету и затем световыми импульсами включать или подавлять их активность.

Зачем это нужно? Чтобы устанавливать причинно-следственные связи между работой конкретных нервных цепей и памятью, эмоциями, движением или поведением.

Лечат ли так людей? Пока в основном нет. Клинические эксперименты наиболее заметно продвинулись в попытках восстановить зрение при тяжёлых заболеваниях сетчатки, но технология остаётся экспериментальной.

Ранее Life.ru рассказывал, что Нобелевскую премию по медицине за 2025 год присудили за открытия в области иммунитета. Лауреатами стали Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Их работы посвящены периферической иммунной толерантности — механизму, который помогает защищать организм от атаки собственной иммунной системы.

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Авторы Александра Вишнякова