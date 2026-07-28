Разрыв ожиданий: Нобелевский лауреат назвала скрытую причину глобального спада рождаемости

Глобальное снижение рождаемости связано не только с доходами и стоимостью жилья. Нобелевский лауреат по экономике Клаудия Голдин назвала одной из главных причин растущий разрыв между ожиданиями мужчин и женщин. Её исследование опубликовано на сайте NBER.

По мнению исследовательницы, экономическое развитие открывает женщинам больше возможностей для образования, карьеры и самостоятельной жизни. Однако представления многих мужчин о семейных ролях меняются значительно медленнее.

В результате женщины опасаются, что после рождения ребёнка забота о нём и домашние обязанности почти полностью лягут на их плечи. Совмещать такую нагрузку с профессиональным ростом крайне сложно.

Из-за этой неопределённости пары откладывают появление детей или вовсе отказываются от родительства. Противоречие становится особенно заметным в странах, где сохраняется большой разрыв в объёме неоплачиваемой работы по дому.

Голдин считает, что изменить ситуацию поможет более активное участие отцов в воспитании. Речь идёт не только о финансовой поддержке, но и о ежедневном уходе за ребёнком, уборке, готовке и других рутинных делах. Исследование показывает: там, где обязанности распределяются равномернее, показатели рождаемости обычно остаются выше.

Ранее Life.ru писал, что российские отцы стали значительно чаще оформлять отпуск по уходу за ребёнком. В 2025 году такой возможностью воспользовались почти 230 тысяч мужчин, а их доля среди получателей пособия достигла 14%.