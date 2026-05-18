Отцы стали уходить в декрет в восемь раз чаще: как новые правила изменили семьи

Почти 230 тысяч мужчин оформили отпуск по уходу за ребёнком в 2025 году, подсчитали в Социальном фонде. Такие данные приводит «Коммерсант». За последние два года число таких декретов выросло почти в восемь раз.

Доля отцов среди получателей пособия достигла 14%. Еще в 2023-м показатель не превышал 2–3%, а абсолютные цифры держались на уровне 30 тысяч. В 2024-м произошёл скачок до 81,5 тысячи, а в нынешнем году значение выросло почти втрое.

Причина столь резкого подъёма кроется в поправках, инициированных президентом. С 2024 года родителям разрешили досрочно выходить на работу на полный день, сохраняя при этом ежемесячные выплаты.

Поскольку размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, семьям стало выгоднее оформлять документы на партнёра с более высокой зарплатой. Эту логику подтвердила замдиректора центра ИНСАП Президентской академии Марина Карцева.

Она пояснила, что теперь выплата служит дополнительным доходом к зарплате, а не заменяет ееё Кто именно будет сидеть с младенцем, пара решает самостоятельно.

Юрист BGP Litigation Анна Иванова добавила, что иных законодательных изменений, способных повлиять на динамику, не было. Декрет по-прежнему не дает мужчинам права на отсрочку от службы в армии.

При этом основатель HR-компании Support Partners Константин Борисов допустил влияние ситуации на рынке труда. Он отметил, что в IT-сфере проходят сокращения, и оформление отпуска позволяет сотрудникам защититься от увольнения. По Трудовому кодексу расторгнуть договор с таким работником нельзя, кроме случаев ликвидации организации.

Ранее Минздрав обязал будущих отцов ходить в «школу» перед родами. Документ систематизирует деятельность курсов и вводит единые федеральные стандарты. Теперь программа включает пять занятий по 60 минут каждое: одно — в первом триместре, одно — во втором и три — в третьем. Все занятия оплачиваются по полису ОМС, то есть бесплатно для граждан.