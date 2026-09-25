Наука без разрешения: женщины, чьи открытия пережили их имена
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В Музее Москвы идёт выставка «Ученые дамы. Наука без разрешения». Life.ru рассказывает о женщинах, которые меняли математику, медицину, физику и геологию, хотя сегодня их имена знают далеко не все.
Выставка «Ученые дамы. Наука без разрешения» соединяет биографии исследовательниц прошлого с мультимедийным искусством и современной наукой. Фото © Life.ru, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Открытие может пережить своего автора на сто лет. Формула войдёт в университетские курсы, метод станет частью промышленности, лекарство спасёт тысячи людей, научная идея даст начало десяткам новых исследований. А имя человека, который когда-то первым сделал этот шаг, постепенно может исчезнуть из массовой памяти.
В истории женщин-учёных этот парадокс особенно заметен. Мы знаем о советском пенициллине, алмазной трубке «Мир», развитии рентгеновской диагностики, математических задачах о движении твёрдого тела и первых исследованиях интеллекта приматов значительно больше, чем о женщинах, которые стояли за этими научными сюжетами. Их биографии иногда похожи на приключенческий роман: невозможность поступить в университет, учёба за границей, работа в военном госпитале, борьба с эпидемией в осаждённом городе, экспедиции на другом конце страны. Только всё это происходило на самом деле.
Этим историям посвящён мультимедийный проект «Ученые дамы. Наука без разрешения», который проходит в Музее Москвы с 3 сентября по 10 ноября 2026 года. Экспозиция соединяет восемь научных направлений — физику, математику, химию, геологию, микробиологию, когнитивистику, климатологию и астрономию — и намеренно не ограничивается историей: рядом с исследовательницами прошлого появляются современные учёные и science-art.
Главный вопрос выставки поэтому шире привычного разговора о «женщинах, которым было трудно заниматься наукой». Почему одни имена переживают столетия, а другие исчезают? Что именно позволяло учёным продолжать работу, когда система буквально ставила перед ними барьеры? И что мы теряем, когда история науки превращается в короткий набор знакомых мужских фамилий?
Экспозиция в Музее Москвы рассказывает о женщинах, которые меняли науку, даже когда путь в университеты и лаборатории для них был почти закрыт. Фото © Life.ru
Почему Софью Ковалевскую знают все, а другие женщины-учёные исчезли из массовой памяти
Проблема на самом деле касается не только женщин. Учёные вообще плохо представлены в массовой культуре и общественной памяти. В исследовании ВЦИОМ 2021 года 56% опрошенных затруднились назвать хотя бы одного известного советского или российского учёного. Среди наиболее часто упоминаемых оказались Сергей Королёв, Андрей Сахаров, Игорь Курчатов, Дмитрий Менделеев, Сергей Капица и Константин Циолковский. Женских фамилий среди лидеров не было. В мониторинге 2024 года ситуация с современными учёными оказалась ещё показательнее: 66% прямо ответили, что не знают или не могут вспомнить ни одного.
Научный куратор выставки «Ученые дамы», кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Никита Лавренов считает, что феномен научной славы во многом определяется не только масштабом открытия. Для массовой памяти важна ещё и история самого человека.
Массовая память не запоминает формулы — ей нужен сюжет. У Ковалевской была готовая кинематографичная драма: прямой запрет на образование в Российской империи, фиктивный брак ради академической свободы, статус первой в Европе женщины-профессора и литературные труды. У остальных сопоставимых по масштабу героинь такого сюжетного "пакета" просто не было
Софья Ковалевская действительно оказалась редким примером, когда выдающийся научный результат соединился с биографией, способной существовать вне университетской аудитории. Но важно не превращать её только в символ женской эмансипации: прежде всего Ковалевская была математиком мирового уровня.
Софья Ковалевская: не только первая женщина-профессор, но и математик мирового уровня
Один из самых известных результатов Ковалевской связан с задачей о движении тяжёлого твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Так называемый случай Ковалевской, или «волчок Ковалевской», стал третьим классическим случаем интегрируемости этой задачи наряду с решениями Эйлера и Лагранжа. Более века спустя эта система остаётся объектом исследований в математической физике и теории интегрируемых систем.
Софья Ковалевская стала одной из первых женщин, добившихся международного признания в математике, и первой женщиной — профессором математики в Северной Европе. Фото © Life.ru
Это важное уточнение к популярному способу рассказывать о великих учёных через современные гаджеты. Было бы слишком прямолинейно утверждать, что навигация в смартфоне существует «благодаря Ковалевской». Современные гироскопические системы имеют огромную собственную историю развития. Но Ковалевская принадлежит к тем исследователям, которые фундаментально продвинули математическое описание вращательного движения, а её задача до сих пор живёт внутри современной механики.
Уникальность её биографии усиливает научный масштаб. Женщине в Российской империи нельзя было просто подать документы на выбранный факультет и начать академическую карьеру. Ради возможности учиться Ковалевская вступила в фиктивный брак, уехала из России, работала в Германии, а позднее стала профессором Стокгольмского университета. Получается редкое совпадение: история преодоления оказалась настолько сильной, что не заслонила математику, а помогла сохранить имя автора.
С Юлией Лермонтовой произошло почти обратное.
Юлия Лермонтова: первая русская женщина — доктор химии и забытый вклад в нефтепереработку
Юлия Лермонтова была близкой подругой Ковалевской, и их судьбы во многом перекликаются. Перед Лермонтовой стоял тот же базовый барьер: в России женщина не могла получить такое университетское химическое образование, какое получал мужчина. В результате она училась и занималась исследованиями в Германии, а в 1874 году получила в Гёттингенском университете докторскую степень по химии — её принято считать первой русской женщиной с такой степенью.
Юлия Лермонтова стала первой русской женщиной, получившей докторскую степень по химии, и внесла вклад в раннее развитие нефтехимии. Фото © Life.ru
Вернувшись в Россию, Лермонтова работала рядом с крупнейшими химиками своего времени, в том числе Владимиром Марковниковым и Александром Бутлеровым. Одно из важных направлений её исследований было связано с переработкой нефти. В начале 1880-х годов она разработала оригинальную установку для непрерывной переработки нефти перегретым паром и исследовала процессы пиролиза нефтяного сырья. Это не означает, что современный нефтеперерабатывающий завод можно свести к одному её изобретению, однако её эксперименты были частью ранней истории российской нефтехимии, когда нефть начинали воспринимать не только как горючее, но и как сложное сырьё для получения различных продуктов.
При этом за пределами истории химии её имя сегодня почти не звучит. Именно такие биографии особенно важны для выставки: они показывают, что забывание происходит не обязательно потому, что работа была второстепенной.
На выставке исторические научные сюжеты превращены в интерактивные инсталляции — от химии и физики до микробиологии. Фото © Life.ru
«А вот Юлия Лермонтова сегодня практически неизвестна. И нам очень хочется вернуть ей этот незаслуженно отнятый голос. Тем более что финал её карьеры — горькая ирония: под конец жизни она бросила химию и уехала в подмосковное имение варить сыры. Абсолютно понятный сегодня дауншифтинг», — комментирует Никита Лавренов.
Последняя часть её биографии и правда выглядит почти современно. После ухода из большой химии Лермонтова занималась сельским хозяйством и сыроварением. Но за внешне уютным финалом остаётся главный вопрос: почему учёная, работавшая внутри одной из самых бурно развивавшихся областей химии своего времени, оказалась намного менее известной широкой публике, чем окружавшие её коллеги?
Зинаида Ермольева: холера в Сталинграде, опыт на себе и первый советский пенициллин
Если жизнь Лермонтовой рассказывает о доступе женщины к научной профессии, то биография микробиолога Зинаиды Ермольевой — о цене научного решения в момент, когда от него буквально зависят человеческие жизни.
В 1922 году, изучая холероподобные вибрионы, Ермольева поставила опасный эксперимент на себе. Этот эпизод позднее оброс множеством эффектных подробностей, некоторые из которых трудно подтвердить первичными источниками. Но сам факт самозаражения в ходе исследования и тяжёлого заболевания исследовательницы хорошо известен. Ермольева пыталась экспериментально разобраться в свойствах микроорганизмов — в эпоху, когда возможности лабораторной диагностики были несопоставимы с нынешними.
Зинаида Ермольева вошла в историю отечественной микробиологии благодаря борьбе с опасными инфекциями и работе над советским пенициллином. Фото © Life.ru
Двадцать лет спустя её знания оказались нужны уже в военном Сталинграде. В 1942 году в разрушенном городе существовала угроза холеры. Ермольева участвовала в организации противоэпидемических мероприятий и производства холерного бактериофага. Позже её коллектив выделил активный продуцент пенициллина и создал первый отечественный антибиотик на его основе — крустозин, который начали применять для лечения инфекций. История Ермольевой настолько драматична сама по себе, что не нуждается в популярной легенде о «чудесной плесени со стены бомбоубежища»: источники расходятся в деталях происхождения исходного штамма, тогда как сам научный результат сомнений не вызывает.
«Её вклад можно объяснить очень просто: работа Ермольевой — это один из ключевых сюжетов становления отечественной антибиотикотерапии. А в Сталинграде перед исследователями стояла задача не теоретическая — нужно было не дать эпидемии развернуться в городе во время войны», — отмечает Никита Лавренов.
Есть ещё одна причина, по которой эта история важна сегодня. Наука здесь предстаёт не последовательностью красивых озарений, а инфраструктурой: выращивание культур, производство препарата, проверка гипотез, организация профилактики, работа врачей и микробиологов. За словом «открытие» почти всегда стоят коллектив, метод и огромное количество рутинной работы.
Александра Глаголева-Аркадьева: от рентгена для раненых до непрерывного электромагнитного спектра
У физика Александры Глаголевой-Аркадьевой два самых ярких эпизода научной биографии относятся к совершенно разным задачам. Во время Первой мировой войны она работала с рентгеновской техникой в военном госпитале. В 1916 году исследовательница сконструировала рентгеностереометр — устройство, позволявшее точнее определять положение пуль и осколков в теле раненого. Для хирургии эпохи задолго до компьютерной томографии возможность получить более точные координаты инородного тела была практическим инструментом, а не лабораторной экзотикой.
После войны Глаголева-Аркадьева занялась фундаментальной физикой. В 1922 году она создала так называемый массовый излучатель, а в 1923-м получила с его помощью ультракороткие электромагнитные волны в диапазоне от примерно 50 миллиметров до 82 микрометров. Этот диапазон закрывал экспериментальный промежуток между уже исследованными радиоволнами и инфракрасным излучением. Работа стала важным подтверждением единства электромагнитного спектра.
Раздел, посвящённый электромагнитному спектру: исследования Александры Глаголевой-Аркадьевой помогли экспериментально заполнить промежуток между радио- и инфракрасными волнами. Фото © Life.ru
Эта биография хорошо показывает, почему привычное разделение науки на «полезную» и «фундаментальную» часто искусственно. Один и тот же физик может сначала создавать устройство, которое помогает хирургу найти осколок в теле человека, а спустя несколько лет заниматься вопросом об устройстве электромагнитного спектра. Прикладная задача и фундаментальное исследование здесь не противостоят друг другу — они являются частями одной научной карьеры.
Наталия Кинд и трубка «Мир»: как научный прогноз привёл геологов к алмазам
В истории открытия якутских алмазов обычно запоминается финальная сцена — июнь 1955 года и обнаружение кимберлитовой трубки «Мир». Но геологические открытия редко происходят по принципу «человек вышел в поле и случайно увидел месторождение». До точки на карте идут годы анализа, экспедиций и сопоставления огромных массивов геологических данных.
Одним из ключевых людей в этой истории была геолог и геоморфолог Наталия Кинд. С конца 1940-х она руководила партиями, исследовавшими закономерности размещения алмазоносных отложений в Сибири. Весной 1955 года Кинд составила прогнозную карту, выделив бассейн Малой Ботуобии как один из наиболее перспективных районов поиска. Уже затем туда отправилась полевая группа, а непосредственное обнаружение кимберлита связано с геологами Екатериной Елагиной и Юрием Хабардиным.
Именно такое распределение заслуг важно сохранять. Кинд не стояла у самой породы в момент находки, но её аналитическая работа помогла определить, где именно искать. Трубка «Мир», открытая в 1955 году, впоследствии стала одним из самых известных алмазных месторождений страны.
Интерактивные экспонаты позволяют посетителю самому работать с данными — важная часть выставки посвящена не только истории, но и тому, как устроен научный поиск. Фото © Life.ru
В каком-то смысле эта история является прекрасной метафорой самой науки. Публика запоминает мгновение открытия, фотографию, объект, имя месторождения. Но до него почти всегда существует невидимая часть работы — расчёты, карты, неудачные маршруты, гипотезы и люди, которые сделали правильный прогноз раньше, чем появился красивый финал.
Надежда Ладыгина-Котс: шимпанзе Иони, человеческий ребёнок и рождение отечественной зоопсихологии
Совсем другой вопрос занимал Надежду Ладыгину-Котс: что отличает человеческий разум от психики других животных? Сегодня этим занимаются когнитивные науки, нейробиология, сравнительная психология и этология. Ладыгина-Котс исследовала эту границу ещё в первой половине XX века.
Надежда Ладыгина-Котс во время занятий с шимпанзе Иони. Её исследования стали одними из первых систематических работ по сравнительной психологии человека и приматов. Фото © Life.ru
Она была соосновательницей Государственного Дарвиновского музея и одной из первых в мире женщин-зоопсихологов. Самая известная её работа выросла из наблюдений сначала за молодым шимпанзе Иони, а затем за собственным сыном Рудольфом. Ладыгина-Котс годами сопоставляла эмоции, игры, движения, обучение и поведение ребёнка и примата. Итогом стала опубликованная в 1935 году монография «Дитя шимпанзе и дитя человека», получившая международную известность. Дарвиновский музей и сегодня называет её одной из основоположниц отечественной зоопсихологии.
Особенно интересно читать эту работу спустя почти столетие. Сам язык науки изменился, инструменты исследования стали несравнимо точнее, появилось огромное количество знаний о мозге. Но сам вопрос Ладыгиной-Котс никуда не исчез: какие элементы интеллекта являются специфически человеческими, а какие имеют глубокую эволюционную историю?
Именно поэтому героинь выставки важно не превращать в восковые фигуры из прошлого. Их исследования — не набор курьёзов из эпохи, когда женщинам было трудно сделать карьеру. Многие из поставленных ими вопросов продолжают существовать внутри современной науки.
В своей знаменитой работе Ладыгина-Котс сопоставляла развитие шимпанзе Иони и собственного сына Рудольфа, исследуя сходства и различия поведения человека и приматов. Фото © Life.ru
Выставка «Ученые дамы» сегодня: почему её главная тема — не дискриминация, а радость открытия
Название «Наука без разрешения» почти неизбежно настраивает зрителя на историю препятствий. И препятствий действительно хватало: законодательные ограничения на женское образование, невозможность поступить в университет, сложности с академическими должностями, недоверие коллег, идеологическое давление. Однако научный куратор выставки подчёркивает: создатели проекта сознательно не хотели превращать экспозицию в соревнование за самую тяжёлую судьбу.
Мы не хотели устраивать своеобразное анти-соревнование и высчитывать, чей стеклянный — или железобетонный — потолок оказался толще. Вместо этого мы пытались понять, что позволяло им всё это пробивать. И кажется, нашли: это радость открытия. Момент, когда после месяцев рутины кусочки пазла вдруг встают на свои места и ты узнаёшь о мире то, чего ещё секунду назад не знал никто на планете
Эта мысль стала центральной и для самой экспозиции. Поэтому историческая часть соседствует здесь с работами современных исследователей, стипендиатов и грантополучателей Фонда Потанина, а наука — с искусством и интерактивными объектами. Официальное описание выставки тоже формулирует «радость открытия» как движущую силу исследовательского поиска.
Черновик схемы эволюции сознания Надежды Ладыгиной-Котс: вопросы, которыми она занималась почти век назад, остаются актуальными для когнитивных наук и сегодня. Фото © Life.ru
Так появляется важный мост между поколениями. Ковалевская, Ермольева или Глаголева-Аркадьева интересны не потому, что когда-то доказали: «женщина тоже может быть учёным». Такой тезис сегодня звучал бы довольно странно. Они интересны потому, что решали настоящие научные задачи — сложные настолько, что их решения пережили эпоху, в которой были получены. А рядом сегодня работают другие исследовательницы, которым уже не приходится вступать в фиктивный брак ради возможности получить университетское образование, но которые продолжают заниматься тем же самым делом — задавать природе вопросы, ответа на которые пока никто не знает.
Зачем возвращать забытые имена женщин в историю науки
У подобных проектов всегда есть риск превратиться в компенсаторную историю: когда человека вспоминают прежде всего потому, что он принадлежит к когда-то дискриминируемой группе. Но в случае с героинями «Ученых дам» возвращение имён нужно не ради исторической вежливости.
Оно нужно ради точности.
История науки, из которой исчезают люди, реально участвовавшие в её создании, становится просто неправильной историей науки. Если запомнить только конечный результат, но потерять человека, обстоятельства и научную среду, в которой этот результат появился, открытие превращается почти в магию. Кажется, будто пенициллин, алмазное месторождение, математическая теория или новый физический прибор возникают сами собой.
На деле наука движется иначе. Кто-то годами собирает данные. Кто-то рисует прогнозную карту. Кто-то строит установку. Кто-то ставит гипотезу под сомнение и повторяет эксперимент десятки раз. Иногда человеку приходится сначала доказать обществу, что он вообще имеет право находиться в лаборатории, а уже потом — что его научная идея верна.
«Пусть каждый запомнит то имя, чья история сильнее всего откликнется у него в душе. Судьбы героинь настолько разные, что любой посетитель наверняка сможет внутренне присоединиться хотя бы к одной из них», — надеется собеседник Life.ru.
Возможно, в этом и есть главный смысл выставки. Не выучить девять новых фамилий для экзамена, а однажды обнаружить за привычной частью нашего мира конкретного человека.
Исторические открытия на выставке продолжаются современными научными сюжетами: экспозиция показывает науку как непрерывный процесс от прошлого к будущему. Фото © Life.ru
За математической задачей — Ковалевскую. За историей советской микробиологии — Ермольеву. За ранней нефтехимией — Лермонтову. За картой поисков якутских алмазов — Кинд. За исследованиями психики приматов — Ладыгину-Котс. За экспериментальным соединением участков электромагнитного спектра — Глаголеву-Аркадьеву.
И после этого их уже чуть сложнее снова забыть.
Какими женщины в науке станут через 50 лет
Есть парадоксальная мечта: лучший итог борьбы за видимость женщин в науке наступит тогда, когда специальные выставки о женщинах-учёных перестанут быть нужны. Не потому, что исчезнут их истории, а потому, что пол исследователя перестанет восприниматься как объяснение его научной судьбы.
«Ученые дамы» — не только архивная выставка: посетитель здесь оказывается внутри пространства современной науки, технологий и science-art. Фото © Life.ru
Никита Лавренов формулирует это будущее ещё шире:
«Через 50 лет хочется оказаться в мире, где нет не только гендерных барьеров и стереотипов, но и каких-либо других. Чтобы слово «дискриминация» в словарях носило помету «устар.» и употреблялось только в историческом контексте», — желает нам напоследок куратор выставки.
До такого мира ещё далеко. Но вернуть человеку имя рядом с его открытием — пожалуй, одна из самых простых вещей, которые можно сделать уже сейчас.
Выставка «Ученые дамы. Наука без разрешения» проходит в Музее Москвы до 10 ноября 2026 года. Среди её исторических героинь — Александра Глаголева-Аркадьева, Софья Ковалевская, Ольга Ладыженская, Юлия Лермонтова, Наталия Кинд, Зинаида Ермольева, Надежда Ладыгина-Котс, Евгения Рубинштейн и Нина Субботина. Проект сопровождает восьмисерийный документально-анимационный сериал «Ученые дамы». Приходите.