Поймал «призрачные частицы» во льдах Антарктиды: Объявлен лауреат Нобелевской премии по физике 2026 года

Лауреатом Нобелевской премии по физике 2026 года стал Фрэнсис Халзен из Университета Висконсина в Мадисоне. Имя победителя объявила Шведская королевская академия наук.

Учёного наградили «за решающий вклад в обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения». Размер премии составляет 12 млн шведских крон (103 млн рублей).

Халзен ещё в 1988 году предложил использовать лёд Южного полюса для регистрации нейтрино — крайне трудноуловимых элементарных частиц. Его идея легла в основу IceCube Neutrino Observatory, где кубический километр антарктического льда оснастили световыми датчиками. Обсерватория заработала в полном объёме в 2011 году. Позднее исследователи смогли обнаружить нейтрино чрезвычайно высоких энергий, пришедшие из-за пределов Солнечной системы. Эти наблюдения открыли возможность изучать процессы в самых энергетически мощных объектах Вселенной.

Фрэнсис Халзен родился в 1944 году в бельгийском Тинене. Он получил докторскую степень в Католическом университете Лёвена, а затем связал научную карьеру с Университетом Висконсина в Мадисоне.

Ранее Life.ru рассказывал о лауреатах Нобелевской премии 2026 года и их открытиях. Нобелевская неделя проходит с 5 по 12 октября. Первой в этом году была вручена награда по физиологии и медицине, а 7 октября объявят лауреата или лауреатов по химии.