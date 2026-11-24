В городском округе Домодедово Московской области перевернулся автобус, перевозивший 13 детей. Никому из пассажиров медицинская помощь не потребовалась, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла 24 ноября около 15:30 на 15-м километре автодороги Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское. Предварительно, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В момент аварии в салоне находились дети в возрасте от семи до 15 лет. После ДТП никто из пассажиров за помощью к медикам не обращался. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что под Владимиром перевернулся школьный автобус с детьми. Тогда водитель также предварительно не справился с управлением. Школьников и сопровождавшего их педагога доставили в лицей другим транспортом.