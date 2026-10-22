Школьный автобус с детьми опрокинулся под Владимиром

Школьный автобус, перевозивший двух учеников и педагога в Вольгинский лицей, опрокинулся в Петушинском районе Владимирской области. Дети и сопровождавший их учитель за медицинской помощью не обращались, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ДТП с автобусом. Видео © Max / МВД по Владимирской области

Авария произошла утром 22 октября на дороге между Перновом и Головином. По предварительным данным, на повороте водитель не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автобус завалился на бок. Школьников и педагога доставили в лицей другим транспортом. В региональном УМВД уточнили, что всего в автобусе находились четыре человека, включая водителя. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Прокуратура Петушинского района начала проверку. Она оценит соблюдение правил перевозки детей школьными автобусами и требований к организации дорожного движения на участке, где произошла авария.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП со школьным автобусом в Хабаровском крае. В салоне находились 12 детей, двое преподавателей и водитель. Один ребёнок получил ушибы, после осмотра врачами его отпустили домой.