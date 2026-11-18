Автобусы из Крыма снова пойдут на материк, но пассажиров ждут две пересадки
Из Крыма с 19 ноября снова запустят автобусы в Москву, Минск и другие города
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
С 19 ноября из Крыма вновь начнут отправляться автобусы в регионы России и Минск. Новую схему поездок обнародовал Минтранс республики.
Пассажирам предстоит преодолевать Крымский мост по железной дороге. Автобусы будут доставлять людей до Керчи, откуда пригородные составы повезут их в Тамань. Там путешественники смогут пересесть на другой автобус и продолжить путь до конечного пункта.
В первый день возобновятся три направления: Севастополь — Краснодар, Евпатория — Москва и Ялта — Минск. Отправления запланированы на четверг, 19 ноября.
Ещё два маршрута вернутся в расписание на следующий день, 20 ноября. Автобусы вновь начнут курсировать из Севастополя в Астрахань и из Евпатории в Пятигорск.
Ранее Life.ru сообщал о восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту. После атаки беспилотников составы первоначально пропускали по одному пути, пока на втором продолжались ремонтные работы.