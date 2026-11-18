С 19 ноября из Крыма вновь начнут отправляться автобусы в регионы России и Минск. Новую схему поездок обнародовал Минтранс республики.

Пассажирам предстоит преодолевать Крымский мост по железной дороге. Автобусы будут доставлять людей до Керчи, откуда пригородные составы повезут их в Тамань. Там путешественники смогут пересесть на другой автобус и продолжить путь до конечного пункта.

В первый день возобновятся три направления: Севастополь — Краснодар, Евпатория — Москва и Ялта — Минск. Отправления запланированы на четверг, 19 ноября.

Ещё два маршрута вернутся в расписание на следующий день, 20 ноября. Автобусы вновь начнут курсировать из Севастополя в Астрахань и из Евпатории в Пятигорск.