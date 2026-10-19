Автора хита «Moskau» Ральфа Зигеля вновь госпитализировали в Германии

Немецкий композитор и продюсер Ральф Зигель, известный по хитам группы Dschinghis Khan, вновь оказался в больнице Мюнхена. Состояние 81-летнего музыканта ухудшилось спустя несколько месяцев после тяжёлой пневмонии, из-за которой летом он провёл 18 дней в искусственной коме.

По информации Bild, новую госпитализацию подтвердил руководитель офиса композитора Вальтер Виха. Он рассказал, что самочувствие Зигеля остаётся нестабильным: в одни дни музыканту становится лучше, в другие — хуже. При этом сейчас продюсер дышит самостоятельно.

Первоначально журнал Bunte сообщил, что Зигель якобы вновь впал в кому. Однако дочь композитора Алана опровергла эти сведения. Таким образом, сообщения о повторной коме не получили подтверждения со стороны семьи.

Летом музыкант перенёс тяжёлое воспаление лёгких. Врачи были вынуждены ввести его в искусственную кому, из которой он вышел в июле. В августе Зигеля выписали из больницы, но восстановление оказалось непростым. Из-за сильной слабости и проблем с равновесием композитору потребовалась длительная реабилитация.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Зигель рассчитывал вернуться к работе и посетить премьеру нового сезона своего мюзикла «Цеппелин» в фестивальном театре Нойшванштайна. Однако поездку пришлось отменить. Сейчас рядом с музыкантом находятся его супруга Лаура и дочь Алана.

Ральф Зигель — один из самых известных немецких композиторов и музыкальных продюсеров. Он стоял у истоков группы Dschinghis Khan, прославившейся композициями «Moskau» и «Dschinghis Khan», а также написал победную песню «Ein bißchen Frieden», с которой певица Николь выиграла «Евровидение» в 1982 году.

Ранее Life.ru рассказывал, как хит «Moskau» группы Dschinghis Khan неожиданно стал звездой Октоберфеста в Германии. В Сети разошлись кадры, на которых посетители мюнхенского пивного ресторана весело танцуют и подпевают песне о Москве, к созданию которой приложил руку Ральф Зигель.