Актрису из сериала «Полицейский с Рублёвки» Виноградову госпитализировали

Актрису Александру Виноградову доставили в больницу в Москве после травмы на репетиции. Как сообщает SHOT, сама артистка назвала повреждение небольшим ушибом и рассказала, что вскоре собирается домой.

По данным канала, Виноградова травмировала лоб во время репетиции в Театре на Бронной. Сначала ей оказали первую помощь на месте, затем вызвали медиков.

18 октября Виноградовой исполнилось 40 лет. Она родилась в Ленинграде в 1986 году, окончила ГИТИС и снималась в сериалах «Метод», «Полицейский с Рублёвки» и «Отель Элеон».

Ранее сообщалось, что российская актриса Елена Старостина пострадала в ночной автомобильной аварии в Оренбурге. После ДТП у артистки появилась большая шишка на голове, также она получила многочисленные ушибы. Врачи обследовали Старостину в больнице и не обнаружили серьёзных повреждений.