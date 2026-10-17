Актриса Елена Старостина попала в ДТП по пути в гостиницу в Оренбурге

Российская актриса Елена Старостина пострадала в ночной автомобильной аварии в Оренбурге. После ДТП у артистки появилась большая шишка на голове, также она получила многочисленные ушибы. Врачи обследовали Старостину в больнице и не обнаружили серьёзных повреждений.

«После ночной аварии у меня на голове просто огромная шишка. Болит нога, но там просто ушиб. Я вся в ушибах», — рассказала актриса в социальных сетях.

Старостина после ДТП. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lena_starostina_official

По словам Старостиной, неприятности начались во время возвращения из Оренбурга. Там она побывала на международном кинофестивале «Кадетский взгляд», куда организаторы пригласили её в качестве почётного гостя.

После вылета самолёт, на котором находилась артистка, вернулся обратно в Оренбург. Старостина отправилась в гостиницу на автомобиле, однако по дороге машина попала в ДТП.

После происшествия актриса обратилась за медицинской помощью. Обследование показало, что авария обошлась без тяжёлых травм, хотя Старостина пожаловалась на боль в ноге и ушибы по всему телу. Сейчас артистка уже не в больнице.

Елена Старостина известна зрителям по работе на телевидении и ролям в российских сериалах. В 2004 году она вместе с Еленой Хангой вела ток-шоу «Принцип домино». Кроме того, актриса снималась в проектах «Я больше не боюсь», «Хорошие руки» и «Небеса подождут».