«Пока не могут стабилизировать»: Татьяна Тарасова снова оказалась в больнице

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь находится в больнице. По словам источника ТАСС, её состояние пока не удаётся стабилизировать.

«Она снова в больнице. Состояние пока не могут стабилизировать», — сообщил собеседник агентства.

Причина госпитализации и другие подробности о самочувствии 79-летней наставницы в сообщении не приводятся.

Среди воспитанников Тарасовой — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году тренера включили в Зал славы мирового фигурного катания.

В сентябре Тарасова уже несколько раз находилась в стационаре. 7 сентября её племянник Алексей сообщил, что она вернулась домой после планового обследования. 17 сентября стало известно о повторной госпитализации, а спустя два дня — о выписке. Уже 24 сентября Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально: «Со мной всё хорошо».