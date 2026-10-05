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Регион
Опубликовано 5 октября, 16:51

«Пока не могут стабилизировать»: Татьяна Тарасова снова оказалась в больнице

Татьяну Тарасову вновь госпитализировали

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь находится в больнице. По словам источника ТАСС, её состояние пока не удаётся стабилизировать.

«Она снова в больнице. Состояние пока не могут стабилизировать», — сообщил собеседник агентства.

Причина госпитализации и другие подробности о самочувствии 79-летней наставницы в сообщении не приводятся.

Среди воспитанников Тарасовой — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году тренера включили в Зал славы мирового фигурного катания.

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В сентябре Тарасова уже несколько раз находилась в стационаре. 7 сентября её племянник Алексей сообщил, что она вернулась домой после планового обследования. 17 сентября стало известно о повторной госпитализации, а спустя два дня — о выписке. Уже 24 сентября Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально: «Со мной всё хорошо».

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Александра Вишнякова
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