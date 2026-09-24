Тарасова заявила, что хорошо себя чувствует после выписки из больницы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что после выписки из больницы чувствует себя нормально. Об этом 79-летняя специалист рассказала «Спорт-Экспрессу».

«Чувствую себя нормально. Со мной всё хорошо», — сказала Тарасова.

19 сентября тренер вернулась домой после госпитализации. За два дня до этого стало известно, что Тарасову вновь доставили в больницу после ухудшения самочувствия.

Ранее, в начале сентября, Тарасова также находилась в стационаре, где проходила плановое обследование. Тогда её племянник Алексей Тарасов говорил, что состояние специалиста не вызывает опасений.

Татьяна Тарасова является мастером спорта СССР международного класса и заслуженным тренером СССР. Среди её воспитанников олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году её включили в Зал славы мирового фигурного катания.