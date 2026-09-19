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Регион
Опубликовано 19 сентября, 12:59

Тарасову выписали из больницы спустя два дня после сообщения о госпитализации

Татьяна Тарасова. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Татьяна Тарасова. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Татьяна Тарасова завершила лечение в больнице и вернулась домой. О своём нынешнем состоянии заслуженный тренер СССР рассказала ТАСС.

Ещё 17 сентября выяснилось, что прославленная наставница находится в стационаре. Теперь сама Тарасова подтвердила, что лечение там завершено. Других подробностей она не привела.

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Напомним, ранее стало известно, что Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице. Госпитализация произошла вскоре после предыдущей выписки. Ухудшение наступило в начале недели — почти сразу после того, как Тарасову выписали после предыдущей госпитализации.

Татьяна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса. Родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье знаменитого хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Среди её учеников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин. В 2008 году Тарасову включили в Зал славы мирового фигурного катания.

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Юлия Сафиулина
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