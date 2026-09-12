Александр Збруев опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг сообщения о своей госпитализации. 88-летний актёр заявил, что с ним всё в порядке и поводов для беспокойства нет.

«Спасибо за беспокойство, но всё в порядке. И ни о какой госпитализации речи не было и нет», — приводит слова артиста ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Збруеву якобы потребовалась экстренная медицинская помощь. Также появилась информация о возможной госпитализации актёра.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. С 1961 года он работает в театре «Ленком Марка Захарова». Актёр известен по фильмам «Ты у меня одна», «Большая перемена», «Бедная Саша» и другим картинам.

Ранее Life.ru писал о выписке из больницы заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. 79-летняя специалистка провела в клинике несколько дней, после чего вернулась домой. Госпитализация носила плановый характер и была нужна для диагностики.