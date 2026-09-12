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Опубликовано 12 сентября, 19:28

Александр Збруев опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Александр Збруев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Збруев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг сообщения о своей госпитализации. 88-летний актёр заявил, что с ним всё в порядке и поводов для беспокойства нет.

«Спасибо за беспокойство, но всё в порядке. И ни о какой госпитализации речи не было и нет»,приводит слова артиста ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Збруеву якобы потребовалась экстренная медицинская помощь. Также появилась информация о возможной госпитализации актёра.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. С 1961 года он работает в театре «Ленком Марка Захарова». Актёр известен по фильмам «Ты у меня одна», «Большая перемена», «Бедная Саша» и другим картинам.

Племянник Тарасовой сообщил, что её состояние не вызывает опасений
Племянник Тарасовой сообщил, что её состояние не вызывает опасений

Ранее Life.ru писал о выписке из больницы заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. 79-летняя специалистка провела в клинике несколько дней, после чего вернулась домой. Госпитализация носила плановый характер и была нужна для диагностики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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