Племянник Тарасовой сообщил, что её состояние не вызывает опасений

Татьяна Тарасова находится в больнице для прохождения плановых обследований, опасений за её состояние нет. Об этом Sport24 рассказал племянник 79-летнего заслуженного тренера СССР Алексей Тарасов.

«Не стоит из этого устраивать ажиотаж. Татьяне Анатольевне 79 лет, она ощущает себя по возрасту. Опасений нет», — сказал Алексей Тарасов.

О нынешней госпитализации стало известно 3 сентября. Тогда СМИ также сообщали, что Татьяна Тарасова находится в больнице и проходит плановое обследование. Весной тренер уже проходила лечение в стационаре. В апреле её госпитализировали в реанимацию после осложнений на фоне ОРВИ, а 20 апреля Тарасову выписали из больницы, поскольку состояние позволяло ей продолжить восстановление дома.