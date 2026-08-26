«Она сейчас звезда»: Тарасова объяснила, почему Алиса Лью взяла паузу в карьере

Татьяна Тарасова считает понятным решение двукратной олимпийской чемпионки Алисы Лью пропустить сезон-2026/27. По словам заслуженного тренера СССР, пауза в карьере американской фигуристки не связана с возвращением российских спортсменов на международные турниры.

«Мне понятно её решение. Она сейчас звезда. С допуском российских фигуристов это не связано. Что же касается её возвращения, то она уже показывала, что может вернуться», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Ранее Лью объявила, что не будет выступать в предстоящем сезоне. Американка отметила, что хочет использовать это время для перезагрузки и подготовки к дальнейшим стартам.

21-летняя спортсменка стала одной из главных фигуристок мира после победы на Олимпиаде-2026 и ранее уже демонстрировала способность возвращаться в большой спорт. В 2022 году Лью завершала карьеру, но спустя два года вернулась на лёд.

По мнению Тарасовой, сейчас у фигуристки есть возможность сделать паузу после крупных побед и спокойно подготовиться к следующему этапу карьеры. При этом тренер отметила, что Лью уже имеет опыт возвращения после перерыва.

Ранее Life.ru писал о том, что американская фигуристка объявила о паузе в выступлениях и объяснила своё решение желанием взять перерыв после насыщенного периода в карьере.