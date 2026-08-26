«Не волнуйтесь, я вернусь»: Олимпийская чемпионка Алиса Лью пропустит сезон

Американская фигуристка Алиса Лью, ставшая олимпийской чемпионкой в Милане, решила пропустить наступающий сезон. Об этом она сообщила своим подписчикам в соцсетях.

Спортсменка обратилась к болельщикам и объяснила, что не будет выходить на старты в этом году, пока другие участники представляют свои новые программы. По словам 21-летней фигуристки, она хочет взять паузу, чтобы всё переосмыслить, доработать детали и уделить время другим важным делам. Она подчеркнула, что для неё принципиально, чтобы спорт совпадал с её личным развитием.

«Не волнуйтесь: я обязательно вернусь, а пока буду болеть за товарищей по команде – и тех, кто рядом, и тех, кто далеко», – написала Лью.

В минувшем сезоне она завоевала два золота на Играх в Милане – в командном и в личном турнирах. Годом ранее, в 2025-м, Алиса выиграла чемпионат мира в Бостоне. Отметим, что подобную паузу спортсменка уже брала после олимпийского сезона-2021/22, тогда она не выступала два года.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы забрали все дисциплины на юниорском этапе Гран-при ISU в китайском Сиане, который прошёл с 20 по 22 августа. Это стало первым заметным успехом после того, как спортсменам разрешили возвращаться на международную арену в нейтральном статусе начиная с сезона-2026/27. В одиночном катании первенствовали Лев Лазарев и София Дзепка, в парах победу одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а в танцах на льду лучшими стали Мария Фефелова и Артём Валов.