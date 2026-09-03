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Регион
Опубликовано 3 сентября, 14:29

Татьяна Тарасова находится в больнице

РИАН: Татьяна Тарасова находится в больнице на плановом обследовании

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Татьяна Тарасова находится в больнице. О госпитализации заслуженного тренера СССР по фигурному катанию сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

Специалист проходит плановое обследование. Её состояние не вызывает опасений.

«Татьяна Тарасова находится в больнице на плановом обследовании. С ней всё хорошо, причин для беспокойства нет», — передал собеседник агентства.

Ранее, весной этого года, 79-летняя наставница уже попадала в реанимацию. Тогда в Федерации фигурного катания на коньках России объяснили это сильной простудой. Выписка состоялась 20 апреля. В мае Тарасова отмечала, что чувствует себя нормально и впервые за долгое время вышла на улицу.

Татьяна Тарасова оценила сотрудничество Трусовой с французским хореографом Ришо
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Татьяна Анатольевна Тарасова — легендарный советский и российский тренер по фигурному катанию, дочь знаменитого хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Начав свою карьеру как фигуристка (победительница Универсиады 1966 года), она была вынуждена завершить выступления из-за травмы и в 1967 году стала тренером. За свою долгую карьеру Тарасова подготовила целую плеяду олимпийских чемпионов, включая Ирину Роднину, Алексея Ягудина, Наталью Бестемьянову и многих других. В 1975 году она стала самым молодым заслуженным тренером СССР, а позже была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

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Никита Никонов
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